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8.7萬人居隔中！3+4新制今上路　9大QA一次看懂接觸確診怎麼辦

▲▼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲隨疫情升溫，多項防疫政策即起上路。（圖／指揮中心提供）

生活中心／台北報導

因應國內本土個案不斷創新高，居家隔離人數已高達8.7萬人，中央流行疫情指揮中心昨與地方政府和專家討論後，拍板今起實施居家隔離「3+4方案」，前3天居家隔離期間須待在家中以1人1室為原則，不得外出；3天居隔期滿快篩陰性後，進行4天自主防疫，期間每天快篩，快篩陰性者可外出工作及採買生活必需品。

針對居家隔離天數一口氣從10天縮短為3+4天，期間有哪些注意事項，對於社區有哪些潛在風險，《ETtoday新聞雲》整理9大QA，一次解答今天上路的複雜新制。

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Q1.什麼是3+4居隔新制？

A1.原先確診者的密切接觸者會被匡列居家隔離10天，隔離期間不可外出，隔離期滿後還要執行7天自主健康管理。指揮中心宣布，從今天起密切接觸者改為3+4，只要3天隔離，期滿快篩陰性後，接著4天自主防疫。

▲▼3+4方案說明。（圖／指揮中心提供）

▲3+4方案說明。（圖／指揮中心提供）

Q2.誰適用3+4居隔新制？

A2.配合指揮中心實施「精準疫調」，需要3+4天居家隔離的密切接觸者定義調整為：

◎以確診者發病日或採檢陽性日（無症狀者）前2天起所接觸者為密切接觸者。
◎密切接觸者包括同住親友、同班同學、同辦公室或同工作場域同事(以九宮格方式認定)。

如果不是密切接觸者，則僅需進行自我健康監測。

Q3.從國外入境的居家檢疫、確診者居家照護也可以3+4嗎？

不行。兩者都仍維持10天。

從國外入境的居家檢疫維持10天，指揮中心指揮官陳時中解釋，主要是擔心國外是否有新的變異株出現。

至於確診的居家照護解隔條件為同時符合以下2條件：
◎有症狀者，退燒至少1天，且症狀緩解。
◎距發病日或採檢日達10天。

Q4.先前已經被匡列居隔10天的人怎麼辦？

陳時中表示，回溯目前已居隔超過三天者，自4月27日開始解除隔離。截至昨天全台有8.7萬人仍在居隔中，但有多少人符合期滿3天可解隔仍待統計。

▲▼指揮中心公布已居隔超過三天者，4/27起可解隔 。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布已居隔超過三天者，4/27起可解隔 。（圖／指揮中心提供）

Q5.前3天居家隔離期間要注意什麼？

指揮中心表示，前3天居家隔離期間，須待在家中以1人1室為原則，不得外出。在完成接觸者匡列後，安排1次快篩，如為快篩陽性則以PCR確認；隔離期間有症狀及第3天(或期滿)進行快篩，陽性者持續隔離，陰性者進行4天自主防疫，第7天快篩陰性解除自主防疫。

Q6.後4天自主防疫期間要注意什麼？

◎每天進行快篩，快篩陰性者可外出工作及採買生活必需品
◎外出全程佩戴口罩。可以搭乘大眾交通工具
◎禁止於餐廳內用餐、聚餐、聚會、前往人潮擁擠場所及與不特定對象接觸。
◎學生以不到學校上課為原則。

Q7.居隔新制3+4期間要快篩幾次？快篩陽性怎麼辦？

前3天居家隔離期間，在匡列日與居隔第3天各快篩一次，期間若有症狀也要快篩；後4天每天進行快篩。若快篩陽性者，自行開車、騎車、或家人親友載送(雙方全程佩戴口罩)前往社區採檢院所進行PCR採檢，倘若採檢地點較近，亦可步行前往，無須透過衛生單位。或依地方政府衛生局訂定快篩陽性就醫流程辦理。

Q8.居隔天數一口氣從10天縮減為3天會不會對社區造成風險？

陳時中說，依國外研究，Omicron潛伏期約2.9至3.1天，隔離3天後再快篩，可排除8成以上確診個案，加上後續4天每天快篩，可避免疫情往外傳播可能性。

前台大感染科醫師林氏璧認為，居隔天數縮短為3天「有點太衝了」，現階段5天或7天應該較適合。但他也說，縮短天數真的滿難決定的，重要的是有效管理輕症，而非滴水不漏，管好接觸開始最容易傳染的前3天，可以阻斷和找到多數的感染，這樣也就夠了。

Q9.還有哪些防疫政策也有變動？

◎確診者足跡即起原則不再公布

◎即起實施「重點疫調」，落實自主應變，確診者應主動提供衛生單位同住親友名單、校園及公司聯絡窗口等資訊，個案相關之學校、機關、公司防疫長或負責人應先行造冊，以配合提供衛生單位名冊。

◎設置「確診個案自主回報疫調系統」：確診者收到連結網址（透過法定傳染病通報系統發送），登入後填寫上述同住親友及校方、公司、機關（構）之防疫長或其主管的姓名、住址、電話、電郵等可供聯繫之資料，再由系統發送通知書給同住親友，另通知校方、公司、機關（構）之防疫長或其主管請其匡列學校/職場之接觸者並回傳名冊，提供給衛生局開立電子居隔單以供作請假、保險、相關補助申請之依據。

▲▼即起地方政府實施重點疫調。（圖／指揮中心提供）

▲▼即起地方政府實施重點疫調。（圖／指揮中心提供）

▲▼確診者主動回報與接觸者匡列說明。（圖／指揮中心提供）

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