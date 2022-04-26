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回饋家鄉鹿草鄉　會計師張威珍連捐4台救護車

▲▼ 張威珍會計師捐贈救護車回饋鹿草家鄉。（圖／記者翁伊森攝）

▲會計師張威珍捐贈救護車回饋鹿草家鄉。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣消防局25日舉辦捐車活動，感謝張威珍會計師捐贈一台全新救護車給消防局，活動中有嘉義縣長翁章梁、消防局長呂清海至場見證儀式，感謝張威珍捐車造福縣民。

▲▼ 張威珍會計師捐贈救護車回饋鹿草家鄉。（圖／記者翁伊森攝）

張威珍此次捐贈1台配有電動擔架床全新救護車，造價高達新臺幣260萬元，日後將配置在第一大隊鹿草消防分隊服務鄉民，此為張威珍會計師捐贈給鹿草消防分隊第四台救護車。張威珍於新北市創辦嘉威聯合會計師事務所，從事會計有關的工作，其秉持著取之社會，用之社會精神，時常於地方進行公益善舉，讓社會充滿溫情。

▲▼ 張威珍會計師捐贈救護車回饋鹿草家鄉。（圖／記者翁伊森攝）

家住鹿草鄉重寮村的張威珍家族，有感救護車對於病患送醫過程的重要性及救護人員搬運病患的安全，得知鹿草消防分隊救護車有汰舊及配備更新需求，張會計師即捐贈配備有最新電動擔架床全新救護車，讓救護人員可以順利且安全的進行急救處置。張威珍說有益社會的事，會一直做下去，讓這全新救護車能服務更多需要救護幫助的鄉民。

嘉義縣消防局表示，緊急救護在嘉義縣勤務量持續成長，對於緊急救護資源的需求也持續增加，張威珍會計師持續不斷的善舉，不但提供地方民眾有更妥適的救護資源，同時也讓消防局第一線的救護人員身體健康帶來很大的幫助。

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