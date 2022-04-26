當「預防」性質服用？中醫師解析「清冠一號3大疑問」

▲清冠一號是治療藥方，醫師提醒，千萬不能做預防性質服用。（圖／記者任以芳攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情嚴重，衛福部日前也核准中醫清冠一號公費使用。中醫師周宗翰也整理3大民眾最常見疑問，包括「是否可以同時服用西藥」、「沒症狀是否可服用」和「是否可做預防性質使用」。醫師提醒，服用前一定要經過專業醫師評估，可針對不同體質在清冠一號的處方上酌量增減。

針對無症狀確診者是否可以服用，周宗翰說，清冠一號適應症就是「外感時疫」，只要PCR陽性就代表有病毒在體內，會因為每個人免疫功能不同而有不同症狀，醫師也會針對患者個人體質調整用量，因此透過清冠一號是可以幫助緩解症狀，減少中重症的機率。

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至於服用新冠一號是否可同時服用西藥，周宗翰表示，新冠病毒感染力強，除了服用新冠一號之外，針對中重症患者，也需要服用西藥治療，加速康復速度，臨床上中西藥併用治療的藥物不良反應可能性低，一般來說，會建議兩種藥物間隔1小時服用即可，有需求患者都可諮詢專業醫師。

另外，不少民眾也疑惑清冠一號是否可以當作「預防性質」服用？周宗翰強調，完全不行，清冠一號屬於「治療」藥方，而「非保健」，主成份有黃芩、魚腥草、北板藍根、栝樓實、荊芥、薄荷、桑葉、厚朴、炙甘草及防風等10種藥材，有助減緩肺炎和呼吸道症狀。但是未感染者並沒有相關症狀，藥材又偏寒涼，不適合拿來做預防服用。

