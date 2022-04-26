LINE 12.6.0更新出爐　安卓先行、四大功能一次看

▲LINE推出12.6.0更新。（圖／LINE提供）

記者陳俐穎／綜合報導

LINE宣布推出12.6.0更新，目前Android版本已於4月21日上線，iOS版本即將上線，此次更新共推出四大功能，包含一鍵複製LINE ID、優化深色模式的貼圖鍵盤背景色等。

覺得LINE ID太長，每次打字都花了很長時間嗎？LINE表示，這次更新後，可以一鍵複製LINE ID了，只要點選LINE主頁右上角的「設定」> 點選「個人檔案」> 在LINE ID點選「複製」即可。

LINE也表示，用戶要記得開啟「允許利用ID加入好友」，複製LINE ID給對方後，對方才能成功搜尋到並加入LINE好友。

第二項更新是優化深色模式的貼圖鍵盤背景色，許多用戶都反映，「使用深色模式時，在貼圖鍵盤上看不清楚貼圖文字。」這次更新後，調整了貼圖鍵盤背景色的色調，讓用戶更清楚辨識文字、看得更清楚。

第三則是優化群組通話分享畫面的瀏覽模式，更新後，使用群組視訊通話的分享畫面功能時，分享「自己的螢幕畫面」時會自動放大螢幕，分享「YouTube」時則是以縮小的畫面呈現，以便瀏覽YouTube畫面全貌。

最後 LINE VOOM頁面也新增搜尋圖示，更新後，LINE VOOM的頁面右上方新增了「搜尋」圖示。強化了探索功能，可搜尋主題標籤，能夠更容易的找到想看的貼文。