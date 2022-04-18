LINE電腦版7.8更新　調整貼圖順序、視訊能開美肌

▲LINE電腦版7.8更新。（圖／取自LINE）

記者陳俐穎／綜合報導

LINE電腦版推出最新的7.8更新，此次共推出6大更新，目前Windows 已於 4 月 13 日上線，Mac 4 月 15 日上線。這次更新中，貼圖與表情貼新增了編輯功能，在電腦版也可以調整順序，除此之外也優化群組視訊的預覽頁面。

貼圖與表情貼支援編輯功能

電腦版也可以編輯貼圖與表情貼的順序，點選貼圖右上角的「編輯」即可進入清單設定，可以拖移想替換順序的貼圖前方圖示並移動至想擺放的順序。除此之外，可透過點選貼圖右邊的眼睛圖示選擇隱藏或顯示該貼圖。LINE表示，調整後的順序也會與手機同步，在手機調整後的貼圖順序也會同步桌機。

▲電腦可更改貼圖順序。（圖／取自LINE）

貼圖超值方案支援編輯功能，可瀏覽下載紀錄

如果是貼圖超值方案的用戶，在貼圖右上角的「編輯」中除了可使用編輯功能外，也可以選擇查看超值方案下載過的貼圖與表情貼紀錄。

視訊通話中新增「美肌」功能

在群組視訊、一對一視訊以及LINE會議室視訊通話中，新增「美肌」功能，可以調整包含柔膚、臉型、大眼、鼻型、眉色及唇色，設定好的美肌特效，將會在下次視訊通話時自動套用。

▲新增美肌功能。（圖／取自LINE）

優化群組視訊通話預覽頁面

優化進入群組視訊通話前的預覽畫面，可以透過選擇背景、臉部特效、濾鏡與美肌準備好自己，也可透過下方選擇開關聲音或關閉視訊鏡頭，確認完畢後就可以放心的進入視訊。此預覽頁面也適用於LINE會議室視訊通話。

分享螢幕畫面使用塗鴉功能時，顯示塗鴉創作者名稱

許多用戶常在視訊功能中分享螢幕，開會或是分享簡報等等，此時分享者跟與會者都可以使用塗鴉功能標記重點。更新後，使用塗鴉功能時會一同顯示該塗鴉的創作者，更能清楚辨識與會者的問題與重點。

系統通知未開啟時，新增提醒文字與提醒視窗

電腦版的LINE沒有出現通知時，可以去LINE電腦版「設定」中的「提醒」中檢查，若是電腦本身的系統通知尚未開啟，在此版更新後，將會在提醒方式處加入提示文字。除此之外，若是想開啟LINE的聊天室提醒通知，但電腦本身的系統通知仍未開啟，也會跳出提醒視窗。