安卓妹驚覺LINE「1功能消失」崩潰　果粉嘆：心死很久了

▲LINE主題功能消失讓不少安卓用戶相當難過。（圖／記者曾筠淇攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

LINE是每個人生活上的好夥伴！一名安卓女用戶最近發現LINE的「主題封面」竟然消失了，讓她崩潰直呼「為什麼要拿掉啦！」貼文一出引來網友熱議。

一名女網友在Dcard以「line主題封面沒了」為題發文，表示看到另一篇文章提到LINE的封面沒了，於是立刻打開手機查看，結果發現「封面真的不見了，變成綠油油的」。她表示，由於平常她會畫主題然後上架，擔心買氣會受到影響，因此好奇問「想知道大家沒有封面之後，還會繼續買主題嗎？」她也在下方附上一張Android系統的LINE更新說明。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，不少安卓用戶的網友也相繼崩潰，「我以為是壞掉，沒想到是正設」、「為了封面決定不更新了」、「太傷心了，封面很重要耶」、「買主題有超大部份是為了封面」；反觀iOS用戶的網友則完全無感，「iOS 表示從來沒見過」、「我換ios以後已經心死很久了」、「ios表示已習慣」、「iOS：？？？」

根據LINE公告的「Android作業系統更新說明」表示，「LINE應用程式12.5.0（含）以上版本／2022年4月起販賣的主題​，為配合Google的政策與系統設計之變更，主題的應用程式啟動畫面僅支援綠色的LINE預設啟動畫面；2022年3月為止販售的主題，12.5.0以後版本的啟動畫面變更為綠色的LINE預設啟動畫面。」