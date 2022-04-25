寧波血癌女孩上海確診就醫先拒後收　一早前往醫院又被拒

記者魏有德／綜合報導

一名患有血癌的21歲寧波女孩在上海確診後，被封控在租房內，身上的PICC管（週邊置入中心靜脈導管）已超20天沒有維護，身上出現大片紅腫感染，只好在微博上尋求協助，引起外界關注。事件發酵後，上海瑞金醫院確認可以接診，不過，女孩今（25）日一早前往醫院急診做CT和血常規檢查，卻被要求前往發熱門診（新冠治療）而拒收。

▲21歲的血癌女孩在上海確診後病情惡化，急需前往醫院檢查卻2度被拒收。（圖／翻攝錢江晚報，下同）

《錢江晚報》報導，上海瑞金醫院是小范（血癌女孩）一直以來治療白血病的醫院，位於黃浦區。而小范和媽媽租住在浦西，不過離醫院很近，步行只需10分多鐘。小范透過微信表示，就醫檢查的希望又落空了，「昨天說得好好的，今天又把我拒之門外。」

小范母親與瑞金醫院相關工作人員的電話錄音顯示，醫院工作人員建議患者去盧灣區中心醫院就診，不過，據小范掌握的資訊，這間醫院已經爆滿，她也一直在排隊中，由於救護車還要接收別的病人，如果等下一輛救護車，需要原地等候8至10個小時，小范只能和媽媽再次由救護車送回家。

據了解，小范在2020年接受母親的骨髓移植後，情況並不樂觀，便留在上海租房救治。直至2022年3月底的某天，小范準備第二次輸血前接到醫院的電話，「因為疫情防控，不再接收病人。」而小范4月也出現抗原異常的情況，只能待在家裡。

小范母親表示，「這些天來，社區對我們很關心，一直幫我們聯繫醫院，很多醫院不收陽性病人，有的定點醫院可以接受陽性病人，但要排隊，因為女兒咳嗽厲害，想去醫院照個CT，看看肺部有沒有感染，另外還要做血常規，檢查血小板的指數，已經20多天沒查了。」

小范的遭遇被一名微博博主轉發到上海抗疫求助話題區，而小范全身出現血斑紅腫的照片，格外讓人心疼，也引起外界關注。小范的困境引起家鄉寧波和慈溪有關部門的注意，慈溪衛建局也主動和上海相關單位溝通。

不過，上海瑞金醫院原先確認可以接診，小范和母親前往醫院又遭到拒收，整起事件仍待相關單位儘早出面協調，挽救一個年輕的生命。