17歲少女中毒腦死！「爸媽忍痛捐器官」竟救回一命　甦醒康復出院

▲17歲腦死少女撿回一命。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北赤壁一17歲少女小雨（化名）半個多月前，服下一整瓶藥物後陷入深度昏迷，心跳驟停，意識喪失。以為救不過來而悲痛欲絕的家人，要捐獻器官來延續女兒的生命。沒想到，就是這樣一個善心的舉動，最終救回女孩一命。目前，小雨已經康復出院。

據《極目新聞》報導，17歲的小雨是名高三女生，4月4日上午11點左右，媽媽突然發現女兒躺在地上神智不清，怎麼也叫不醒，於是緊急將她送往當地醫院搶救。當時陷入昏迷的小雨全身抽搐，出現癲癇的狀態，在做了CT和各種檢查後，卻查不出具體原因。

大約過了2小時，小雨又突發呼吸、心跳驟停，經過醫護人員不間斷地進行了10多分鐘的胸外心臟按壓，氣管插管等搶救措施後，小雨的心率雖恢復正常，但依舊深度昏迷，無法自主呼吸，只能依靠升壓藥維持血壓。

這時，家屬才在家裡發現了空藥瓶，當地醫生懷疑小雨可能是口服大劑量該藥後發生中毒，並引起心搏驟停。

因無自主呼吸，當地醫院向患者的家人多次下達了病危通知書，並告知小雨的腦部沒有復甦的跡象，且神經系統評分極低值（GCS=3），初步判斷可能結局為腦死亡。

▲醫生奇蹟救回女孩。（圖／翻攝自極目新聞）

眼看救治無望，也面對難以承受的治療費用，悲痛欲絕的父母表示，如果救不過來，願意捐獻全部器官延續女兒的生命，也能幫助其他人。

戢春蘭是武漢大學人民醫院器官捐獻協調員，在接到當地醫院的聯繫電話後，她立刻出發趕往湖北赤壁，並在路上就聯繫了擅長危重症救治的武漢大學人民醫院重症醫學II科主任余追。

戢春蘭表示，雖然家屬簽署了器官捐獻協議書，但作為器官捐獻協調員的她，盡最大力量去救治患者才是擺在她和家屬面前第一位的事情，「我們不會為了救治生命，而放棄任何一個生命。哪怕有萬分之一的希望，也要盡百分之百的努力！」

當天下午，戢春蘭趕到當地醫院後，得知小雨是因口服大劑量藥品後導致的中毒昏迷，繼發了呼吸心搏驟停，她馬上聯繫余追主任。余追主任憑借多年的危重病救治經驗判斷，患者很年輕，才17歲，心搏驟停又發生在院內急診科，並很快就進入了心肺復甦程序，搶救及時，相較於院外發生的心搏驟停預後會更好。同時，考慮到病因可能是藥物中毒，一定要排除藥物對意識的抑制性作用，再來評估腦復甦是否有成功的可能。根據二十多年的危重病臨床經驗，余追預估，清除血中的殘留的藥物應該能幫助患者甦醒。

戢春蘭和余追商量後決定，先把患者轉到武漢大學人民醫院積極搶救，實在沒有成功腦復甦的可能性後，再進行腦死亡評定，希望能為小雨博得最後一線生機。

余追主任說，小雨剛送來的時候，深度昏迷，情況很不穩定，因此，盡快清除血液中的「中毒藥品」是救治成敗的關鍵，血漿置換是最佳方式之一。從5日下午3點，到第二天清晨6點，余追團隊在持續不斷的救治下，小雨的情況逐步穩定，最終成功跑贏了死神。如今，完全康復的小雨已在父母的陪伴下出院。

女孩父母表示，「如果不是因為簽署了器官捐獻協議書，我的女兒可能已經不在這個世界了，很感謝這段時間碰到的所有的人，尤其是器官捐獻協調員戢春蘭，是她讓女兒撿回了一條命，恩情如同再生父母。」