蔣萬安選北市碰壁！　大咖不挺原因曝光

▲熟悉北市選戰的前議長吳碧珠，日前被蔣陣營邀請擔任操盤手，但吳並未允諾。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊調查，日前國民黨市黨部主委黃呂錦茹帶著立委蔣萬安拜會前議長吳碧珠，盼吳出面整合藍營議員，仿效當年馬英九參選北市長時，由市黨部主委詹春柏與卸任議長陳健治2本土派大老操盤組織的模式，請吳擔任競選總部主委。但蔣卻未親自開口，反而讓黃呂表達，最後吳以身體狀況不佳、已退休不管事為由，給了蔣軟釘子。

找不到人操盤組織，黃呂一度將目標轉向已宣布參選港湖議員的副祕書長李彥秀，盼借重她多年在議會及地方的經驗，擔任蔣的競選總幹事。但知情人士說，市黨部提出的方案，竟是要李彥秀退選來輔選蔣萬安，這讓早已布局選戰的李，認為無法跟地方交代，對黃呂的提議表達「尊重」，並未允諾。

黨內人士透露，市黨部對於李彥秀回鍋再戰議員，一直表達地方有雜音，認為基層實力深厚的李，一旦參選勢必帶來吸票的效應，恐讓藍營掉1至2席，不利後續的議長選舉。但據了解，事實上李並不排斥進入蔣陣營輔選，而是蔣始終未開口邀請李入陣，一直到李掛上競選看板後，蔣陣營才發現為時已晚。

▲李彥秀日前已宣布參選港湖議員，私下婉拒加入蔣陣營的輔選團隊。（圖／翻攝李彥秀臉書）



更令藍營憂心的是，蔣萬安不只在陸戰布局不順，空戰也無力突圍。日前蔣萬安拋出中正紀念堂應升級、轉型為「台灣建設紀念館」，引發各方質疑後，蔣卻選擇不再論述，僅澄清他只是提出具歷史視野高度的看法，並說本來就應持開放態度，讓社會充分溝通與對話。

近日蔣萬安私下宴請3位北市黨籍立委費鴻泰、賴士葆及林奕華，請益選戰策略。據了解，席間大家都給蔣選戰議題的建議，認為蔣不宜再碰中正紀念堂或轉型正義，否則只會陷入民進黨的攻勢，激怒深藍支持者，「他應著重在防止未來可能發生的3腳督棄保效應才是」。

與會立委認為，黃珊珊以無黨籍身分參選，卻在藍營傳統票倉獲得明顯支持，建議蔣應「固本」，盡快彌補流失的藍營選票，不要顧此失彼。另一位立委則表示，藍營票源有轉換率的問題，支持者在市長選舉分裂投票，這才是蔣首要解決的，要他盡最大的努力贏得藍營基層的支持。



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