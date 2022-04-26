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蔣萬安最新民調！藍營鐵票倉竟然告急　2大咖不願操盤助選

蔣萬安9日與黃珊珊同台出席保生文化祭，2人在剪綵後，各自與民眾握手互動，拚場意味濃厚。（翻攝蔣萬安臉書）

▲蔣萬安9日與黃珊珊同台出席保生文化祭，2人在剪綵後，各自與民眾握手互動，拚場意味濃厚。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

近期一份國民黨黨內民調顯示，黃珊珊在大安文山選區支持度逼近2成，看得藍營心驚不已，內定將代表藍營角逐台北市長的立委蔣萬安若無法開拓新票源，在藍綠白3強鼎立的態勢下，恐提早面臨棄保問題。

年底9合1大選，藍營寄予厚望要光復首都的立委蔣萬安，近來在國民黨市黨部的內部民調中，包括士林北投、內湖南港及中正萬華區皆已告急。上週末蔣一連二天前往士林、北投與議員合體出席公開活動，頗有補破網的意味，對於民調落後，他輕描淡談地說：「沒有看過那份民調，不管（民調）如何，他都會持續在地方勤走，傾聽民眾聲音。」

黃珊珊24日解除隔離後，立刻跑遍北市11個區級關懷中心，積極接觸基層。（翻攝黃珊珊臉書）

▲黃珊珊24日解除隔離後，立刻跑遍北市11個區級關懷中心，積極接觸基層。

雖然藍營市黨部事後否認有做市長選舉民調，但一位北市民代向本刊透露，市黨部在各區都有做議員支持度調查，同時搭配市長選情；蔣萬安目前除了已曝光的3弱區外，連傳統的藍營票倉大安文山，也亮起紅燈。

「現在不是看蔣萬安的民調多少，而是黃珊珊支持度已穩定，這對藍營來說是一大警訊。」該名民代透露，蔣在大安文山雖擁有3成多支持度，但黃珊珊卻已超過1成5，甚至有逐漸逼近2成的趨勢；依過去藍營在北市選戰的打法，靠大安文山區等深藍票倉彌補其他區的選票缺口，「但事到如今連深藍地區都分裂，流向無黨籍的黃珊珊，蔣萬安顯然還不知道問題出在哪！」

藍營北市民代認為，蔣萬安與其花力氣在中正紀念堂議題上，不如著重在如何避免上演三腳督的棄保效應。

▲藍營北市民代認為，蔣萬安與其花力氣在中正紀念堂議題上，不如著重在如何避免上演三腳督的棄保效應。

不只民調不樂觀及深藍選區遭黃珊珊挖牆角，知情人士說，蔣萬安在組織戰也接連碰壁，找不到有力的大咖來操盤選舉。藍營地方人士表示，國民黨熟悉北市選戰的2大地方要角，分別是吳碧珠及前北市長郝龍斌，因吳與藍營本土派議員關係密切，是指標性人物，因此蔣陣營想優先延攬她，但吳則未允諾；至於郝龍斌則因太偏戰鬥藍，蔣陣營暫時未考慮邀郝加入核心團隊。



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