嚴格媽突變慈母！熬夜女見桌上一罐秒懂「這是下藥吧？」網笑瘋

▲一名女網友經常熬夜，媽媽竟用一招反制。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

「這是什麼中年媽媽小心機呀？」一名女網友發文表示，她的媽媽平時有些嚴厲，通常進房間只會罵她，不料最近卻一反常態的對她特別好，甚至還會每天晚上倒牛奶給她喝，讓她覺得相當詭異，直到某天進廚房看到一罐奶粉，這才知道媽媽的用意，笑稱「這是下藥呀」，文章一出，馬上引發熱議。

一名女網友在Dcard以「我媽想對我下藥」為題發文表示，她的媽媽最近晚上都會倒牛奶給她喝，並帶著一臉姨母笑說「喝一下晚上比較不會餓唷」，讓她感覺與平時差異很大，直覺媽媽一定100%不懷好意，「奇怪，太奇怪，平常不都嫌我吃太多嗎？」但對於送上門的食物，她還是一飲而盡，只是心中仍不免有些疑惑。

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直到近日下午，原PO進廚房看到一罐寫著「晚安奶粉」的罐子，這才知道原來媽媽別有用意，只見她貼出截圖，質疑「這樣是下藥欸？」媽媽則回應，「什麼下藥？不然怎麼辦？天天熬夜，每天都要弄到2、3點，說也說不聽。在妳這個年紀我11點就睡了！」原PO笑稱，「那就是下藥呀。」媽媽又回，「懶得理妳！愛喝不喝隨便妳。」

▲媽媽回應笑翻原PO。（圖／翻攝自Dcard，點圖可放大）

原PO看完媽媽的回應後瞬間笑瘋，直呼「這是什麼中年媽媽小心機呀？叫我不要熬夜叫不聽，居然改成用這招，想到我媽每天看我喝下去，她心裡不知道多雀躍，我就快笑瘋。」

文章曝光後，許多網友也紛紛笑回，「是想再拼一胎弟弟妹妹吧」、「果然別人的媽媽總是不會讓人失望，我媽只會一個晚上關我10次燈」、「媽媽也太好笑，被發現還惱羞」、「好好笑，放大看到幫助入睡，媽媽很會」、「好可愛的媽媽，還認真想怎麼讓妳睡覺的招」、「你媽媽太可愛了吧，我媽都是放任我熬夜到天亮」。

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