豪宅保全竟是狼！強姦水、安眠藥摻入飲料　女秘書險失身

▲高雄一名保全在女同事飲料中下藥企圖性侵。（示意圖／PEXELS）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名陳姓男子（25歲）在鼓山區某豪宅擔任保全，他覬覦同在豪宅擔任女秘書的女同事姿色，去年6月間趁機把8顆安眠藥放入女秘書的飲料中，女秘書喝了後出現精神恍惚、手腳無力的情況，陳男「自告奮勇」要載她回家，卻被另一位保全同事發現有異阻止，叫來救護車把女秘書送醫，檢查後才發現被下藥，憤而提告，檢察官偵結後，今依加重強制性交未遂罪將他提起公訴。

檢方指出，陳姓男子是在鼓山區的一棟豪宅擔任保全，豪宅主打飯店式管理服務，所以同時也配有兩位女秘書協助社區住戶處理大小事，去年6月28日下午4時許，女秘書喝完飲料後突然出現精神恍惚、口齒不清、手腳無力的情況，她強打精神，直到下班時間。

陳男突然「好心」提意要載女秘書回家，另一名保全覺得「怪怪的」，出聲阻擋陳男，還直接叫救護車將女秘書送醫。

經醫院採驗，發現女秘書體內有抗精神病用藥成分，女秘書驚覺自己被人下藥，經報警偵辦後，警方到豪宅內調閱監視器，發現陳男在當天下午在8顆疑似安眠藥物放入女秘書的飲料杯裡，且早在同月21日，陳男也在另一名女秘書的飲料中摻入「聽話水（俗稱：強姦藥水）」。

高雄地檢署偵辦時，陳男坦承對女秘書下藥，但否認想性侵對方，還說自己精神有問題，有去就醫，手上剛好拿到這批安眠藥，只是想試試看藥效如何。

但檢方調閱相關病歷資料，發現陳男並無任何精神科就診記錄，因此認定他下藥女秘書後還要載她回家，就是企圖對女秘書不軌，只是剛好被同事破壞才沒成功，因此偵結後，依加重強制性交未遂罪將他起訴。