快訊／居隔縮短「3+4」上路時間公布？　陳時中18：00說明

記者嚴云岑／台北報導

行政院長蘇貞昌昨拍板「3+4」居格方案，指揮中心上午與22縣市政府討論相關方案，下午另與專家討論相關配套。指揮中心在會議後舉行記者會，公布相關會議結果，預計在晚間6時由指揮官陳時中對外說明。

行政院長蘇貞昌24日召開防疫會議，拍板居家隔離縮短為「3+4」天，3天居家隔離、4天快篩陰性即可出門，但全程需配戴口罩、不可內用、不可參加大型活動，實施時程仍在研議。

今（25）日傳出確診數再破5000例，且個案比昨日還多。台北市已公布新增1050例本土個案，副市長黃珊珊上午接受議會質詢時表示，「3+4」對北市而言無實質意義，因為台北市每天確診上千例，居家隔離4、5000人，3天時間連居家隔離書都還沒開出來，「這是我們現在認為不可行的事情」。

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黃珊珊另表示，中央正在擬定由確診者上網自填疫調資料，但中央程式要到5月1日才能寫好、最快需等到5月7日才可上線，到時台北市可能已經每天上萬民眾染疫，恐怕緩不濟急，因此今日就先行上路。下午指揮中心有望對此作出回應。

新北市長侯友宜也表示，必須讓整體居隔轉型成「居家快篩+自主健康管理」，才能讓公衛人力全力集中照護確診病患，降低中重症個案發生，醫療與社會動能維持正常運行。侯友宜表示，如果中央同意，新北市願意率先試辦一次到位，同住親友或親密接觸者，居家快篩加上自主健康管理。

而對於相關政策，基隆市、苗栗市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、澎湖縣都表示，會配合中央實施。高雄市則表示，目前只有拍板政策放向，未公布實際上路時間，市府會依中央流行疫情指揮中心公布為準，目前居家隔離時間仍是10天。