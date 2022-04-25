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金門+3例1人Ct值僅10！啟動神鷹營區防疫旅館　隔離採5+5政策

▲▼ 確診者增加金門將啟用神鷹部隊防疫旅館 。（圖／記者林名揚攝）

▲確診者增加金門將啟用神鷹部隊防疫旅館。（圖／記者林名揚攝）

記者林名揚、戴上容／金門報導

金門今(25)日新增3名確診者，包含90多歲女性、50多歲女性以及50多歲男性，其中，50多歲女性24日台灣返金門，由家人接送回家，當天覺得喉嚨痛及咳嗽，自行快篩呈陽性後至部立金門醫院就診，CT只有10，傳染力高；金門縣政府因應未來確診數目上升，已按計畫啟動集中檢疫場所-神鷹營區防疫旅館。

▲0425金門疫情。（圖／記者林名揚翻攝）

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▲▼0425金門疫情。（圖／記者林名揚翻攝）

▲0425金門疫情。（圖／記者林名揚翻攝）

縣府表示，今(25)日新增3名確診者，包含個案1(K19)，90多歲女性，已接種3劑疫苗，23日自覺吃不下飯且無力，昨(24)日有發燒發冷的情形，至部立金門醫院就醫接受PCR採檢確診，CT:36。個案2(K20)，女，50多歲，已接種3劑疫苗，24日自臺返金，直接由家人接送回家，當天自覺喉嚨痛及咳嗽，自行快篩呈陽性後，至部立金門醫院就診，經PCR採檢確診，CT:10。

個案3(K21)，50多歲男性，已接種2劑疫苗，23日自臺返金，為個案2(K20)家人，原列為居家隔離者，經採檢PCR陽性，CT:32.35。經衛生局疫調，密切接觸者已匡列居家隔離者6人。

針對新增確診者在金足跡，目前掌握到的資訊，個案2(K20)包括：搭乘20日華信航空10:50 AE1267由 松山往金門(因濃霧返台)、15:40 AE1273松山往金門；個案3(K21)包括：搭乘23日華信航空13:15 AE1271松山往金門、喫鍋(金城鎮)。

▲0425金門疫情。（圖／記者林名揚翻攝）

縣府表示，金門疫情的確診者已累積到21例，目前金門確診者，皆依計畫收治於部立金門醫院，因應未來可能確診數目上升，已按計畫啟動集中檢疫場所-神鷹營區。金門將啟動居家隔離者採行5+5政策，即前5天於防疫旅館實施居家隔離，PCR採檢陰性後，實施5日在家的居家隔離措施。

金門東西半島將各設置快篩站，具體實施時間與地點將另行公告，迎城隍文化觀光季活動，官方活動均停止辦理或延後舉辦，宗教活動部分，縣府尊重廟方的決定。中央政策未來將採重點疫調方式，確診者發病日或採檢陽性日(無症狀者)前2天起所接觸密切接觸者，確診者自主回報系統預計於下(5)月初起動。

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