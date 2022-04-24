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「陳時中進退失據」　醫委會：群體免疫非放任民眾自生自滅

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

本土疫情加劇，自4月15日起，已連續10天本土病例破千。國民黨醫療委員會批評，回顧去年5月疫情大爆發後，已經讓衛福部長陳時中額外多磨練1年時間，近來面對共存政策時的進退失據，群體免疫非放任民眾自生自滅。

醫委會表示，一句「將帥無能、累死三軍」，道出多少基層民眾與醫護的無奈與悲哀，拜託陳時中若要選舉就去選舉，防疫交給專業的來，不要再給台灣民眾添亂。

醫委會指出，目前確診個案快速增加，一個確診者只要密切接觸10人，就是10倍的隔離量，更遑論其他潛藏或遭遺忘的接觸者，醫委會多次提醒要提前啟動在宅隔離、採購大量快篩、準備充足藥物。

醫委會抨擊，但陳時中卻還在為不願意買BNT找藉口，更無法清楚交代簽約細節與時程，這種國際契約問題，陳時中應該詢問熟悉國際契約的法律專業人士，不要再自創一些四方合約的假議題來誤導民眾，「有心要買，怎麼可能買不到！？」

醫委會說，群體免疫不是放任民眾自生自滅，必須讓民眾備有足夠的快篩劑與藥品，減少感染時的痛苦，更重要的是避免轉成中、重症甚至死亡風險，陳時中應該誠實告知全國百姓，我們的抗病毒藥有哪幾種？尤其是輝瑞「Paxlovid」庫存有多少？快篩劑還要多久才能免費且充足的提供？

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