驚悚！開車聽見奇異巨響　車保險桿被「這條線」割裂　

▲ 風箏線割裂車頭 。（圖／翻攝 網易）

記者任以芳／綜合報導

開車竟然禍從天降，大陸遼寧大連市一名男子開車上街，突然聽到汽車發出不明巨響。他下車查看後驚呆了，一條尼龍風箏線有如鋼絲條，竟然把車子前面保險桿硬生生劃開割裂，畫面讓人看了直發毛，還好割到的是車不是人。

據陸媒《網易》報導指出，住在大連的叢先生23日駕車路過金石灘國家旅遊度假區，買完水果在附近路口迴轉，才剛起步20多米，突然聽到汽車發出「撕」一聲巨響，嚇得他趕緊停在路邊下車查看。

叢先生形容，「風箏線直接卡進在保險桿裡了，整個車的前臉被割開，線像鋼絲一樣，拽的時候手勒的通紅」。

▲被丟棄的風箏線 。（圖／翻攝 網易）

之後，他順著線去找來源，馬路和旁邊樹枝上到處都是風箏線，走了大概四、五十公尺沒發現源頭。清潔隊員來收拾風箏線，當時線卷了半天，目測可能有上百米，卷線的時候，還有其他車輛也差點被線劃傷。

最後，叢先生沒有找到風箏線的主人，只好認賠，還好車子有保險。線把裡保險桿裡面都割斷，沒辦法補漆，整個保險杠都得換，根據之前車後桿的維修費用來算，前桿至少要花兩萬多人民幣，換算大概近十萬台幣。

據了解，出事路段附近就是海邊，平時很多人放風箏，當地居民研判，應該是海邊被遺棄的風箏被強風刮過來，還好這次刮傷的煞氣車，沒有傷到機車騎士，否則後果不堪設想。