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到周玉蔻家做PCR！萬芳醫院：「醫師個人行為」將內部調查

周玉蔻染疫第六天突發聲明　「我根本沒確診」

▲資深媒體人周玉蔻。（圖／ETtoday新聞雲）

記者趙于婷／台北報導

資深媒體人周玉蔻日前確診，之後在臉書透露北市衛生局安排醫師到家中進行PCR採檢，而服務醫院正是萬芳醫院的醫師，該事件引發外界質疑特權。對此，萬芳醫院表示「經了解此為醫師個人行為，院方將進行內部調查。」

針對醫師到周玉蔻採檢一事，萬芳醫院回應「一向配合政府防疫採檢政策，經了解此為醫師個人行為，院方將進行內部調查，將在相關會議重申防疫政策。」

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萬芳醫院說明，周女士是直接打給院內醫生，醫生有跟她說要衛生局同意，醫生也進一步跟衛生局確認有這項申請，但醫生沒跟醫院報備，就直接過去採檢，因為醫師離開執照場所進行醫療行為是要報備的，因此會針對該部分，由院內人評會決議懲處，也會再次在醫師會議中宣導正確流程，避免再發生同樣事情。

而北市衛生局稍早則是回應，「該次採檢並非衛生局媒合安排，是疾管署通知並委託安排第二次PCR採檢」，按原流程，衛生局已派防疫計程車接送至醫院採檢，後經洽得知，該確診者已自行聯繫萬芳醫院醫生到宅採檢，萬芳醫院也有來電通報，評估中央已通知本案需2採，且防疫計程車量能有限等待耗時，即同意萬芳醫院報備，該名醫生於4月24日早上前往確診者家中採檢，當日晚間接獲通知為陰性。

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