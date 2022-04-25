全台「確診人口比」曝！　1縣市比全國高5倍穩站第一

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者黃品臻／綜合報導

本土疫情持續延燒，新北市今年開始累計至昨（24）日，確診人數已突破1萬大關，其餘縣市如基隆市、花蓮縣、台北市、桃園市、高雄市、台中市也都累計確診超過千例，就有網友整理各縣市確診數／縣市人口總數得出數據，其中基隆市就高達千分之六，是全國平均的5倍之多。

該名網友在PTT的Gossiping板上貼出數據，將各縣市今年開始到本月24日的累計確診數，除以各縣市今年3月的縣市人口總數，以千分比表示得出一組數字，平均前七名的縣市依序為基隆市、花蓮縣、新北市、台北市、桃園市、宜蘭縣、台東縣。

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▲網友整理出各縣市的確診人口千分比。（圖／翻攝自PTT）

值得注意的是，全國今年以來的累計確診數為30,668例，除以總人口後，比例約為千分之1.3，而基隆市的平均約為千分之6.3，是全國平均的5倍之多；花蓮縣平均約為千分之4，也比全國高出了3倍。累計確診數已經破萬的新北市，則以平均千分之2.7位居第三。

此數據在PTT上掀起熱議，鄉民們見基隆、花蓮的平均值如此之高，紛紛留言表示，「基隆下周大概就1%人染疫了」、「基隆花蓮是在狂什麼」、「基隆怎麼了啊」、「基隆有機會變成第一位共存的城市？」「基隆好狂」。