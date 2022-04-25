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女直播主開車載友遭盤查！狗狗狠咬他一口...害大家要驗尿了

▲▼女直播主開車載友遭盤查！狗隊友狠咬一口，讓毒蟲現出原形。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲女直播主開車載友遭盤查！狗隊友狠咬一口，讓毒蟲現出原形。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名24歲的楊姓女直播主23日半夜開車載著3名友人外出，途中因違規停在機車停等區遭到警方上前勸導，正當警方在查證4人身分時，楊女養的狗狗突然咬了友人徐男手指，而他在找尋止血的衛生紙時，座位底下的毒品咖啡包也跟著露餡。全案依毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦，另車上一男二女依規定採尿送驗後，視報告結果再行偵辦。

新興分局五福二所巡邏警組當天凌晨2時30分左右，勸導一輛違規停在機車停等區的自小客車，在盤查過程中，4人表現相當緊張，引起員警關注。

▲▼女直播主開車載友遭盤查！狗隊友狠咬一口，讓毒蟲現出原形。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼女直播主開車載友遭盤查，沒想到車上的狗狗狠咬一口徐男手指，毒品咖啡包跟著露餡。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼女直播主開車載友遭盤查！狗隊友狠咬一口，讓毒蟲現出原形。（圖／記者賴文萱翻攝）

在查證友人徐男身分時，駕駛楊女養的狗狗突然一口咬向徐男手指，讓現場人都嚇一大跳。沒想到他在車上找尋止血的衛生紙，就被眼尖的員警發現座位下方有一包毒品咖啡包（二級毒品反應）。

▲▼女直播主開車載友遭盤查！狗隊友狠咬一口，讓毒蟲現出原形。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲訊後除將徐男依毒品危害防制條例移送偵辦，其餘車上的駕駛與乘客等1男2女三人則依規定採尿送驗。（圖／記者賴文萱翻攝）

徐男見事跡敗露，便坦承是因身上有毒品才會如此緊張，訊後除將徐男依毒品危害防制條例移送偵辦，其餘車上的駕駛與乘客等1男2女三人則依規定採尿送驗，視報告結果再行偵辦。

新興分局分局長古瑞麟表示，將持續主動出擊，盤查轄區可疑人車，對於維護治安的決心不會鬆懈，持續打擊各項不法，並精進員警查緝毒品執法技巧，以杜絕毒品危害國人健康，打造讓市民能安全生活的合宜城市。

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