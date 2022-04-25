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金融時報：普丁放棄與烏克蘭和談　目標轉為掠奪土地

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透社）

▲俄羅斯總統普丁願意和談的可能大幅降低。（圖／路透社）

文／中央社基輔24日綜合外電報導

英國媒體報導，俄羅斯總統蒲亭原盼透過和談化解與烏克蘭的戰爭，不過烏國擊沉黑海艦隊旗艦「莫斯科號」後，普丁似已放棄追求和平的外交努力，並將目標轉為占領更多烏國領土。

英國金融時報（Financial Times）引述3名曾聽取普丁（Vladimir Putin）談話簡報的消息人士說法報導，上月俄羅斯在烏國戰場遭遇挫折後，普丁曾認真考慮與基輔達成和平協議，但如今他改口告訴和談相關人員，他認為和談成功機會渺茫。

1名消息人士表示：「普丁真的相信俄國電視媒體的說法，他一心只想大獲全勝。」

儘管3月下旬，莫斯科和基輔在土耳其伊斯坦堡的和平談判似有進展，但此後烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）指控俄軍對布查（Bucha）和馬立波（Mariupol）等地平民犯下「戰爭罪行」，談判隨之陷入僵局。

2名消息人士透露，普丁認為和談已陷入「死胡同」，且烏軍以飛彈擊沉俄軍「莫斯科號」（Moskva），讓他大為震怒。

消息人士指出：「和談本來還有希望，普丁不斷迂迴進退，期盼找出一條路來擺脫困境。」

然而，莫斯科號沉沒後，「普丁反對簽署任何協議…莫斯科號事件讓他臉上無光，這真的很丟臉。」

先前普丁對和談的承諾備受烏國和西方國家官員質疑，他們懷疑這是莫斯科為進攻行動爭取時間的手段。

此外，消息人士也稱，普丁似乎對旗下將領和俄國媒體描繪的戰爭狀況抱持一種畸形的看法。

他們指出，儘管許多證據顯示事實並非如他所想，但普丁仍堅信，俄軍在馬立波圍攻亞速鋼鐵廠（Azovstal）等行動期間，並未攻擊烏國平民百姓。

金融時報報導，戰爭爆發後，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、英超豪門俱樂部切爾西隊（Chelsea Football Club）老闆阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）等中間人一直試圖說服普丁會見澤倫斯基，希望雙方順利打破僵局。

知情人士透露，普丁於22日透過電話告訴米歇爾，和談早已觸礁，因為烏克蘭「樹立起一堵牆」，且「現在不是與澤倫斯基會面的適當時機」。

參與和談的官員表示，如今莫斯科相信，俄軍可以佔領更多烏國領土，而非談判需要更多時間。

俄方1名參與和談的官員說，普丁正「竭盡全力」避免與澤倫斯基會面，「他希望在雙方會晤之前談妥一切。」

澤倫斯基23日則稱，他希望和談繼續進行，但「如果馬立波烏軍被殺，或是（烏國南部）刻松（Kherson）地區舉辦（分離主義）假公投，烏克蘭將撤出所有協商進程。」

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