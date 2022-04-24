　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澤倫斯基復活節訊息　矢言「邪惡不會摧毀烏克蘭」

▲▼澤倫斯基在首都基輔擁有千年歷史的聖索菲亞主教座堂發表視訊演說。。（圖／翻攝自facebook.com/zelenskiy.official）

▲澤倫斯基在首都基輔擁有千年歷史的聖索菲亞主教座堂發表視訊演說。（圖／翻攝自facebook.com/zelenskiy.official）

中央社基輔24日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天發表東正教復活節訊息時，宣示「邪惡」不會摧毀烏克蘭，並向神祈禱把快樂還給孩童、讓哀慟的母親得到慰藉。

路透社報導，澤倫斯基在烏克蘭最知名地標之一─首都基輔（Kyiv）擁有千年歷史的聖索菲亞主教座堂（Saint Sophia Cathedral）發表視訊演說。

身穿招牌深色卡其服的他表示，烏克蘭終將克服俄羅斯入侵帶來的黑暗，至今大家仍深信烏克蘭不會被邪惡摧毀。

澤倫斯基說：「我們將克服黑暗時期，在這個日子，我和我們多數人都不穿亮麗服裝，但我們正在為光明的理想奮戰。」

俄軍發起俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）口中的「特殊軍事行動」兩個月後，烏克蘭各地今天低調舉行復活節慶祝儀式。烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴（Serhiy Gaidai）今天說，州內已有7座教堂毀於戰爭。

過去教堂內一般會擠滿參加夜間和上午復活節儀式的信眾，但今年教堂已被要求不要聚眾，憂心人群恐淪為飛彈攻擊目標。澤倫斯基21日指出，俄國已否決在復活節期間休兵的提案。

烏克蘭高階協商人員波多利雅科（Mykhailo Podolyak）今天表示，包圍南部城市馬立波（Mariupol）的俄軍正在砲擊烏克蘭守軍的藏身之處─馬立波亞速鋼鐵廠（Azovstal）。

波多利雅科在推特（Twitter）呼籲「在馬立波（實施）真正的復活節停火」，同時即刻開設人道走廊讓平民疏散，並展開特別談判來討論交換軍人和平民事宜。

澤倫斯基也在復活節訊息中提到，馬立波及其「英勇的守衛者」應當被永誌不忘，「牆可毀，但我國戰士和整個國家精神的根本所在，是不可能被摧毀的」。

澤倫斯基並向神祈求「給予每個男童女童一個快樂的童年、青年與老年，讓他們至少得以擺脫一點恐怖的戰時童年記憶」。

「照顧我們的母親，賜堅忍於等待兒女從戰爭歸來的人，還有不幸看不到孩子從前線回來的人。」

烏克蘭官員表示，這次戰爭已造成至少213名孩童死亡，包括南部敖德薩市（Odesa） 昨天被空襲時死亡的一名3個月大嬰兒。

頓內茨克州（Donetsk）州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）在Telegram表示，俄軍今天的砲擊摧毀一棟建築物，造成裡頭兩名分別為5歲和14歲的女孩死亡。

俄國矢口否認鎖定平民攻擊。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►毛孩補充營養最簡單的方法是這個！

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

ET快訊
金曲歌王爆「無套出軌20歲嫩妹」　愛妻血淚痛訴：當時我還懷孕
他娶3胞胎姊妹　每晚輪流睡！還排「極樂班表」4人一起嗨
烏克蘭正妹排3小時打第三劑高端疫苗　公開「接種誘因」笑翻
BMW女駕駛並排擋車格　下場網笑了
孫生沒見過生父！30年後「找到他下落」看到臉沉默了
下面癢到爆　泌尿醫「破解5大原因」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澤倫斯基復活節訊息　矢言「邪惡不會摧毀烏克蘭」

日本10％確診者「出院1年」仍未痊癒！　5.1%肺部有陰影

尹錫悅派代表團赴日！將傳達親筆信給岸田文雄　邀出席就職典禮

「千包泡麵」堆滿靈堂！男怨買花扔掉浪費錢　超狂葬禮完成心願

狠嗆「普丁已經失敗！」　拜登：他永遠無法占領整個烏克蘭

非洲煉油廠爆炸！逾100人慘燒成焦屍　殘肢四散畫面曝光

美國神童9歲上大學「13歲錄取博士班」　未來志向曝光

傳2名南韓人在烏克蘭戰死！　家屬證實「李根下落」：他還很健康

快訊／北海道26人船難「船首傾斜30度」　尋獲10人全數罹難

法國大選二輪投票登場　馬克宏有望成為20年來首位連任總統

劉畊宏健身直播「單場4476萬觀看」創紀錄　竟因周杰倫《龍拳》「掉粉40萬」

安珀赫德公開強尼戴普「失控砸杯子」影片　他法庭上愣住...認「有時無法控制情緒」

台中警逮毒蟲「素質」挨批　警不平：怎沒見追捕危險

台南陸配到台北旅遊！ 喊物價貴...心疼北漂族

爸爸躺沙發陪35kg大狗玩　慘遭「巨掌擊胸」痛到彈起

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

淡水驚見「未來感爆改車」　老夫妻蝦趴後秒吞罰單！

陸野猴當街「擄走3歲娃」　撲倒拖行...路人飛奔營救

陳芳語勇敢出櫃：我是雙性戀　小時候「拒絕穿裙」每天穿同件褲子

Selina失去甜美嗓音...找回勇氣繼續唱　男友正面曝光！她甜「你的帥我都懂」

澤倫斯基復活節訊息　矢言「邪惡不會摧毀烏克蘭」

日本10％確診者「出院1年」仍未痊癒！　5.1%肺部有陰影

尹錫悅派代表團赴日！將傳達親筆信給岸田文雄　邀出席就職典禮

「千包泡麵」堆滿靈堂！男怨買花扔掉浪費錢　超狂葬禮完成心願

狠嗆「普丁已經失敗！」　拜登：他永遠無法占領整個烏克蘭

非洲煉油廠爆炸！逾100人慘燒成焦屍　殘肢四散畫面曝光

美國神童9歲上大學「13歲錄取博士班」　未來志向曝光

傳2名南韓人在烏克蘭戰死！　家屬證實「李根下落」：他還很健康

快訊／北海道26人船難「船首傾斜30度」　尋獲10人全數罹難

法國大選二輪投票登場　馬克宏有望成為20年來首位連任總統

2分鐘看蔣萬安開箱台北獨立書店　「這城市承載了我們的夢想」

網紅coser「地獄跳繩6秒」表情扭曲　網狂看5萬次：影片好長

確診男「呼吸困難」打電話求救！1922竟回：不能呼吸才可以送醫

華視三度出包「第3位高層卸任負責」！蔡明達免兼副台長　7人員挨罰

金曲歌王爆「無套出軌20歲嫩妹」　愛妻血淚痛訴：當時我還懷孕

NBA季後賽激戰！抗議女子衝上場被撂倒　又是灰狼老闆惹的禍

BTS智旻爆「拖欠健保費」名下59億公寓被扣押！　Big Hit道歉：公司疏失

重機騎士直撞休旅車人趴地　全身多處骨折、零件散一地

福特預告「全新廂型車」5／19歐洲發表　純電、插電式車型都有

40萬起！賓士限時推出「AMG 55周年專屬套件」　期限只到今年11月

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

國際熱門新聞

女友妹是演員超眼熟　他聽成名作尬爆

新加坡室外不戴罩確診仍降　擴大解封

防疫慢半拍！日本犯最致命錯誤

神童13歲錄取博士班　志向曝光

他娶3胞胎姊妹　極樂班表4人一起嗨

傳2韓人在烏克蘭戰死！李根家屬證實下落

男怨買花浪費錢　「千包泡麵」堆滿葬禮靈堂

即／北海道船難　尋獲10人全數罹難

鋼鐵廠小女孩「2/27至今沒見過太陽」

日本26人船難尋獲9人　可能遇難原因曝光

確診住院「1年後完全康復者不到30%」

北約成員身分或成保命符 芬蘭瑞典轉念放棄中立

吃完喜酒心跳加速、精神恍惚！新娘：我做的

傳韓人赴烏參戰遇難　韓外交部：仍須時間確認

更多熱門

相關新聞

英國精銳部隊SAS參戰烏克蘭　普丁震怒下令調查

英國精銳部隊SAS參戰烏克蘭　普丁震怒下令調查

俄羅斯情報機構從烏克蘭戰俘口供得知，有一支20人組成的英國特種空勤團（SAS）成員，正在烏西的利維夫（Lviv）協助烏軍作戰。普丁得知後震怒下令，調查英國派遣SAS參戰的證據。

傳2韓人在烏克蘭戰死！李根家屬證實下落

傳2韓人在烏克蘭戰死！李根家屬證實下落

害怕遭烏軍復仇？俄媒將俄軍臉部馬賽克處理

害怕遭烏軍復仇？俄媒將俄軍臉部馬賽克處理

烏克蘭慘淪血腥人間煉獄！戰爭殘酷真實面曝

烏克蘭慘淪血腥人間煉獄！戰爭殘酷真實面曝

烏克蘭稱：俄軍計畫強徵占領區平民作戰

烏克蘭稱：俄軍計畫強徵占領區平民作戰

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機

讀者迴響

熱門新聞

《戲說台灣》班底男星突驚傳病逝！友悲慟證實

宜蘭人為它一早排爆麥當勞！連北部人都趕去

網爆勾惡幫主身份是「網路歌手」！真面目激似敖犬

機車1000公里換機油？他曝參考值打臉

居隔確定縮短！蘇貞昌拍板「3+4」

醫喊別「關到發瘋」　但少去這些場所更好

女友妹是演員超眼熟　他聽成名作尬爆

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！曝實名嗆：我對你了解太多

今本土+5092　另增80例境外

本土5092例22縣市全中！新北1731人確診最多

許老三開IG穿短裙曬美腿！被敲碗「直接出道」小S激動回應

板橋騎士宿醉慘死　清寒身世曝光

男友才中指長！妹子完事被問1句傻了

買車最怕業務送什麼？　全場秒拒絕「1巨雷」

午後雷雨開轟！4縣市大雨特報

更多

最夯影音

更多
劉畊宏健身直播「單場4476萬觀看」創紀錄　竟因周杰倫《龍拳》「掉粉40萬」

劉畊宏健身直播「單場4476萬觀看」創紀錄　竟因周杰倫《龍拳》「掉粉40萬」
安珀赫德公開強尼戴普「失控砸杯子」影片　他法庭上愣住...認「有時無法控制情緒」

安珀赫德公開強尼戴普「失控砸杯子」影片　他法庭上愣住...認「有時無法控制情緒」

台中警逮毒蟲「素質」挨批　警不平：怎沒見追捕危險

台中警逮毒蟲「素質」挨批　警不平：怎沒見追捕危險

台南陸配到台北旅遊！ 喊物價貴...心疼北漂族

台南陸配到台北旅遊！ 喊物價貴...心疼北漂族

爸爸躺沙發陪35kg大狗玩　慘遭「巨掌擊胸」痛到彈起

爸爸躺沙發陪35kg大狗玩　慘遭「巨掌擊胸」痛到彈起

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面