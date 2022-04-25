小三是男的！人妻一查還有小四　夫暗黑情史曝光遭聯手出征

記者黃翊婷／綜合報導

桃園陳姓女子意外發現結婚超過10年的林姓丈夫外遇，進一步追查竟然發現小三是彭姓男子，而且還有小四，甚至約過3P、做過性按摩，她與彭男聊過之後，兩人決定聯手反擊，由她出面提告向丈夫、小四求償，彭男則要提供證據。桃園地院日前裁定，林男須賠償妻子40萬元，其中有20萬元小四也要負起連帶賠償之責，全案仍可上訴。

▲彭男不滿林男還有小四、數十名砲友，於是決定和陳女聯手反擊。（示意圖／CFP，與本案當事人無關）

陳女在判決書中主張，和丈夫婚後育有一女，雙方已在去年8月離婚，但在婚姻關係存續期間，丈夫從2020年5月至2021年3月間與彭姓男子親密交往，發生多次性行為，還做過性按摩服務、約砲等行為；另外，丈夫還有一名交往長達3年的郭姓情人，同樣是男性，他們三人曾經共同發生性行為，讓她大受打擊，因此決定向丈夫提告求償200萬元、郭男連帶賠償100萬元。

對此，林男表示，和彭男只是單純的好友關係，兩人談話百無禁忌，是彭男單方面存有好感，他已經予以拒絕，後來婚姻關係不睦，他與妻子分居之後，暫時借住在郭男家，3人沒有發生性行為、約砲或做性按摩服務等事，況且妻子提出的對話紀錄證據大多是他婉拒彭男相約交往、見面，或是安撫情緒等內容，這些都是基於兄弟情誼互相照應之意，根本不足以作為侵害配偶權的證明。

桃園地院法官檢視陳女提出的證據，包含林、彭兩人裸體共臥床上的照片，以及雙方的對話內容，林男曾對彭男說，「我感情也沒有放很深，但是我知道你的存在」、「我愛你，老婆對不起，老婆我錯了」、「我也有對你放真感情，不管你相不相信也好」，甚至在對方詢問「我心癢癢了，皇上要翻牌召見嗎？」時，回答「我也很想，皇上被太子牽住」。

法官認為，雖然林男辯稱這些對話紀錄遭到斷章取義，但彭男出庭證稱，兩人是在同志交友軟體上認識的，交往期間發生過2、30次性行為，交往之初就互相確認過感情，後來之所以鬧翻，是因為他抓包林男與郭男交往，外面還有數十名砲友，「我看過他（林男）的手機，發現他把一張自己的裸照傳給數十名砲友及網友」。

法官表示，彭男對於對話情形、脈絡及真意知之甚詳，可見他與林男應有交往將近1年的事實，還曾以老婆等稱謂親密相稱，另有互訴愛意之語、發生多次性行為之舉；而從彭、郭兩人的對話中，也可看出林男曾做過性按摩、提議三人行等事，最終判林男應賠償40萬元，其中20萬元郭男應負連帶賠償之責，全案仍可上訴。