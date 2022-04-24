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行事曆開共用！人妻好奇到摩鐵探夫...秒變抓姦現場　她心死訴離

▲上市公司華通電腦少東、吳姓副總遭週刊直擊與前女員工發生婚外情，遭元配提告求償。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲基隆一名人妻見Google行事曆新增摩鐵行程，原以為是老公工作疲累後入住，決定下班後前往查看，未料卻直接目睹老公外遇。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者林冠吟／基隆報導

基隆一名擔任警察的人妻和老公自2019年結婚，原以為2人定下來後，老公就能下定決心找到穩定工作，改善經濟狀況，未料老公婚後1年就換了3份工作，還在Google行事曆上寫下到摩鐵開房的行程，人妻以為老公工作疲累入住休息，好奇前往察看，未料直接變成抓姦現場，怒向法院訴請離婚。基隆地院審理後，判准離婚。

人妻向法官淚控，2人在2019年的情人節登記結婚，本來以為在這個特殊日子結婚，老公就能找份穩定正職，一起改善家庭經濟狀況，未料老公在婚後1年多就換3份工作，包括Uber司機、熊貓外送員和臉書直播助理，薪水仍相當不穩定，讓她苦撐家計。

人妻表示，2020年，2人因存款不足遲遲無法宴客而爆發爭吵，後續又發現老公的車貸根本沒還，讓她相當不安，而不僅僅如此，就連日常家務也全都得她一個人處理，老公的衣物和垃圾，更是全部留著等她休假後回來清洗。

人妻哭訴，去年5月，她突然收到Google行事曆的通知，顯示老公在行程表上有安排入住桃園某汽車旅館，點開看後更發現老公訂了一間雙人客房，原以為老公是因為開Uber累了，才會準備要入住休息，因此決定隔天下班後前往關心，未料卻演變成抓姦現場，讓她相當錯愕。

事後，她質問老公，但老公卻回她，「如果我們今天都還很好的相處在一起，我做這個事，這樣我真的對不起妳，可是今天是你都已經有跟沒有一樣了，就這樣我找個人陪我這樣出去玩，你覺得很過份嗎？」、「我現在的意思是說其實差在這段關係有沒有結束而已，其實你根本也沒有立場，我們只是分手了，只是差在那個證書而已」、「今天你又不是我的愛人，又不是什麼的。今天就只是因為法律上還有這個關係而已」等語，直接承認外遇事實。

後續老公還傳訊威脅她，「我也跟你所長聊了，你30幾歲還可以再找到多好的？你X媽打死我也不信啦、也是那種有離婚過的而已啦」、「我沒有威脅你，我今天就是搬到基隆陪你啊，反正我們現在婚姻關係還存在啊，我就搬去基隆陪你啊，看你能撐還是我能撐啊」、「我就跟你講拉，我要搞到你警察做不下去後，我也可以拉，我每天去陪你，我看你怎麼做拉，你信不信？」，讓她終於心死，怒向法院訴請離婚。

而人妻的老公經合法通知後，不但全程未出庭，更未提出任何書狀聲明或陳述。

基隆地院審理後指出，夫妻2人因財務問題屢發生爭執，人妻還目睹老公帶陌生女子出入汽車旅館，顯見2人的信任已蕩然無存，事後老公還不斷傳訊出言貶抑、威脅人妻，更直言要去人妻的工作場所騷擾，影響其工作，導致人妻心生恐懼，人妻訴請離婚後，更不到場出庭，也未提出任何書狀爭執，視同自認，判准2人離婚。

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