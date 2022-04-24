南投家樂福快打站爆人潮！隊伍看不到盡頭　縣府派人力加速作業

▲南投家樂福疫苗施打站人潮。（圖／南投縣府提供，下同）



記者高堂堯、林冠吟／南投報導

國內本土疫情持續升溫，指揮中心24日更宣布台灣新增本土病例突破5000人，其中南投新增11例，對此中央政府為能控制住疫情，自22日起要求特定工作人員，或相關民眾須打滿第三劑使得進場，加上可能一方面因應確診數持續飆升，讓先前不少還沒打疫苗的民眾紛紛湧入快打站施打疫苗，而南投家樂福一早便擠滿人潮，排隊的民眾幾乎看不見盡頭。

南投縣24日新增11例確診病患，除1位為外縣市個案外，南投某代課老師參加阿妹演唱會染疫相關傳播鏈，24日也再新增1生確診，累計1師3生。

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因應本土疫情持續升溫，可能一方面為先前不少仍在觀望的第三劑是否要施打的民眾，重新有了打疫苗的念頭，一方面指揮中心也宣布從事特定工作人員，或欲進入特定環境之民眾皆須打滿第三劑疫苗，因此讓大批民眾前往各縣市政府所設置的疫苗快打站接種。

其中，宜蘭縣市區某間麥當勞開設社區接種站一早8點不到，就湧入大批民眾前往領取號碼牌準備接種疫苗，而南投家樂福所開設的疫苗打站也出現人潮洶湧的情形，排隊人流幾乎看不見盡頭。

南投縣府對此表示，目前家樂福快打站24日準備1000劑的莫德納疫苗，縣府也會加派人員進行作業，以加快施打速度，避免民眾久候。