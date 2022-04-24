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宜蘭公布69處新足跡　大溪漁港、挪亞方舟、老眷村牛肉麵入列

▲▼宜蘭衛生局24日公布宜蘭確診個案69處新足跡。（圖／宜縣府提供，下同）

▲宜蘭衛生局24日公布宜蘭確診個案69處新足跡。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭衛生局24日公布宜蘭確診個案69處新足跡，包括大溪漁港、挪亞方舟、老眷村川味牛肉麵、麥當勞羅東興東店、台鐵羅東花蓮站、台灣中小企銀羅東分行、星聲代KTV、基督徒宜蘭禮拜堂，及宜蘭市、南港、礁溪轉運站等。

宜蘭衛生局公布24日宜蘭確診個案足跡如下：

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案45927-4月9日上午7時30分至7時35分，在水香澤國(外帶)(羅東鎮復興路二段119號)）；4月9日下午5時30分至5時35分，在白糖粿販賣所(外帶)(羅東鎮中山路三段181號)；4月9日晚上6時20分至6時35分，在老眷村川味牛肉麵(外帶)(宜蘭市民權新路473號)。4月10日上午7時30分至7時35分，在麥當勞羅東興東店(外帶)(羅東鎮興東路73號)；4月10日上午7時40分至7時45分，在拉亞漢堡羅東成功店(外帶)(羅東鎮興東南路133號)；4月10日晚上7時14分至8時25分，搭乘台鐵562車次(羅東-花蓮)。4月12日下午5時30分至晚上8時25分，搭乘台鐵439車次第9車廂(花蓮到羅東)。

案43700-4月18日至4月20日上午5時30分至12時30分，在羅東鎮中正街市場（羅東鎮中正街50號）。

案43170-4月17日晚上7時31分至8時45分，在何口田鍋物(羅東鎮公正路499號)；4月17日晚上11時至隔日凌晨4時，在星聲代KTV(羅東鎮中正北路30號2樓)。4月18日上午9時，在東龍不動產(羅東鎮興東南路65號)；4月18日晚上6時48分至9時，在角烙咖啡(羅東鎮羅莊街425號)。 4月19日上午9時後，在東龍不動產。

案43708-4月18日上午7時20分，在臺灣鐵路管理局東澳車站(南澳鄉東岳村東岳路1號)。 4月19日上午7時20分，在臺灣鐵路管理局東澳車站。

案44905-4月17日至4月18日上午11時至晚上7時30分，在 大溪漁港。

案43702-4月20日晚上6時至6時20分，在全家便利商店宜蘭學府店(宜蘭市女中路三段239號)、直直滷加熱滷味(外帶)(宜蘭市宜中路49號)
案43713-4月18日至4月20日上午9時至11時，在萬通輪胎企業社(壯圍鄉美功路1段99號)。4月18日下午2時14分，在統一超商圓達門市(礁溪鄉礁溪路7段65、69號)；4月18日晚上7時23分，在金酒殿菸酒有限公司(宜蘭市黎明二路368巷131號)。4月20日下午5時7分，在百司特輪胎行(礁溪鄉礁溪路3段318號)；4月20日下午5時19分，在利群美食(礁溪鄉中山路2段88號)。

案43699-4月17日上午9時至9時30分，在度咕早午餐店(冬山鄉冬山路一段1020號)。4月19日凌晨3時至3時30分，在老將自助餐(礁溪鄉礁溪路二段128號)。

▲▼宜蘭衛生局24日公布宜蘭確診個案69處新足跡。（圖／宜縣府提供，下同）

案43704-4月17日中午12時至12時40分，在蘇澳鎮阿水肉羹小吃部(蘇澳鎮中原路10巷17號)。4月18日上午8時10分至9時10分，在東澳社區發展協會(南澳鄉東岳村蘇花路三段139巷8弄8號)；4月18日晚上6時至6時30分，在麗秋小吃部(蘇澳鎮東澳里蘇花路三段158號1樓)。 4月19日上午8時10分至8時30分，在東澳社區發展協會。

案43712-4月19日上午11時至12時，在頭城麻醬麵蛤蠣湯宜蘭分店(宜蘭市女中路三段627號)；4月19日上午11時30分至11時45分，在宜蘭動物醫院(宜蘭市宜興路一段15號)。4月20日上午10時至10時30分，在康是美礁溪門市(礁溪鄉德陽路25號)。

案46725-4月19日上午8時至8時15分，在仁康藥局(頭城鎮纘祥路79之1號)。4月20日晚上8時至8時10分，在喜互惠生鮮超市頭城店(頭城鎮開蘭路339號)。

案43720-4月19日上午8時40分至9時40分，在新光保全宜蘭駐區(羅東鎮公正路50號4樓)；4月19日中午12時至12時45分，在排骨大王(羅東鎮公正路43號)；4月19日中午12時45分至下午1時，在COMEBUY羅東站前店(羅東鎮公正路44號)；4月19日下午1時至2時，在新光保全宜蘭駐區；4月19日下午5時40分至晚上7時，在新光保全宜蘭駐區；4月19日晚上7時至7時10分，在排骨大王(羅東鎮公正路43號)。

4月20日上午8時至9時40分，在新光保全宜蘭駐區；4月20日上午9時40分至9時45分，在全家便利商店羅東鑫復興店(羅東鎮復興路二段266號)；4月20日上午9時50分至10時10分，在無名早餐店(羅東鎮復興路二段236號)；4月20日上午11時10分至11時15分，在無名雜貨店(羅東鎮民權路39號)；4月20日中午12時至13時，在7-11聖博門市(羅東鎮南昌街51-2號)；4月20日下午1時至1時45分，在新光保全宜蘭駐區；4月20日下午5至5時1分，在無名鐵工廠(冬山鄉保聖路41號)。4月20日下午5時30分至晚上7時，在新光保全宜蘭駐區。

▲▼宜蘭衛生局24日公布宜蘭確診個案69處新足跡。（圖／宜縣府提供，下同）

案43717-4月18日上午10時30分至晚上6時50分，在挪亞方舟(五結鄉中正路一段230號)；4月18日晚上7時15分至7時30分，在上品佑食堂(羅東鎮復興路二段111號)；4月18日晚上7時40分至9時50分，在挪亞方舟。4月19日上午11時至11時10分，在越南雞肉粥(羅東鎮民生路公正路口)；4月19日下午3時40分至3時45分，在北海道菓子烘焙坊(羅東鎮民權路213號)；4月19日晚上7時至7時30分，在湯蒸火鍋(五結鄉光榮北路199號)。

案47660-4月18日中午12時45分至13時15分，在何嘉仁羅東分校(羅東鎮純精路三段189號)；4月18日下午1時20分至2時，在臺灣中小企銀-羅東分行(羅東鎮中正北路15號)；4月18日下午3時40分至4時20分，在何嘉仁羅東分校。4月19日中午12時45分至13時15分，在何嘉仁羅東分校。4月20日下午3時至3時35分，在7-11潤昌門市(羅東鎮中山路四段197號)；4月20日下午3時40分至4時20分，在何嘉仁羅東分校。

案41648-4月14日上午7時30分至9時，在礁溪鄉弘爺漢堡(礁溪鄉和平路47號)。4月15日下午4時30分，在宜蘭市轉運站(搭國光客運回南港)。4月17日晚上6時40分，在南港轉運站(搭國光客運回礁溪轉運站)。4月18日上午8時30分至9時，在礁溪鄉弘爺漢堡(礁溪鄉和平路47號)。4月19日上午7時30分至8時，在礁溪鄉弘爺漢堡(礁溪鄉和平路47號)。

案39490-4月18日下午5時至6時，在全家便利商店羅東倉前店(羅東鎮興東路161號)、凱茜美語補習班(羅東鎮興東路185號)。

案49011-4月19日上午9時至11時30分，在基督徒宜蘭禮拜堂(宜蘭市舊城東路20號)。

案46724-4月19日上午11時至晚上9時，在神腦國際宜蘭中山門市(宜蘭市中山路三段105號)。

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