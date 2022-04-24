非洲煉油廠爆炸！逾100人慘燒成焦屍　殘肢四散畫面曝光

▲奈及利亞非法煉油廠爆炸造成超過百人死亡。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

奈及利亞一間非法煉油廠在23日晚間發生爆炸，根據當地官員表示，這起爆炸造成100多個人死亡，大火將死者燒得面目全非，連周圍排隊購買非法燃料的車輛也遭到波及，現場畫面也在推特上曝光。

根據《路透社》報導，這間爆炸的非法煉油廠位在奈及利亞河流州（Rivers）及伊莫州（Imo）邊界的Abaezi森林裡，當地石油專員奧皮亞（Goodluck Opiah）表示，大火將100多人燒得面目全非，確切死傷人數難以統計。從網路上曝光的畫面可以清楚看到燒焦的殘肢四散在現場，連周圍排隊購買非法燃料的車輛也遭到波及。

奈及利亞是非洲對大的石油生產和出口國，而國內嚴重的失業和貧窮問題，讓非法原油提煉相當猖獗，根據政府統計，由於管道的破壞，奈及利亞平均每天會損失20萬桶原油，佔總產量的10％以上。

非法原油提煉由於技術粗糙不足，往往也會發生致命的意外，今年10月河流州另一家非法煉油廠同樣發生爆炸，造成包含多名兒童在內共25人死亡。

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