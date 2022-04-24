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讓孫無照騎車上學！老師打來媽才知怒炸　公公竟回：這麼早沒警察

機車。（圖／示意圖／達志影像）

▲公公讓小孩無照騎車，讓原PO相當生氣。（圖／示意圖／達志影像）

記者謝欣辰／綜合報導

想要騎機車或是開車上路，必須在法定年紀考得駕照才行。有位網友在《匿名公社》表示，公公竟然讓小孩無照騎車上學，自己還是老師打來告知才發現，沒想到公公卻說「這麼早又沒警察」，覺得她「小題大作」。

原PO表示，小孩現在國三，本來都是靠騎腳踏車上下學，但因為腳踏車壞了，所以原PO要他搭乘公車，「沒想到我公公卻讓他直接騎機車」，原PO解釋，因為自己上班時間跟小孩上學時間錯開，完全沒有發現，「他在我上班的時候都騎機車，我休假才會乖乖坐公車」，甚至連原PO的老公都幫著兒子隱瞞無照騎車的事。

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原PO傻眼，要不是學校老師打電話來告知，自己不知道會被隱瞞多久，馬上教訓小孩「沒駕照就不能騎車」，沒想到公公卻認為原PO小題大作，甚至還說出「這麼早沒警察，放心」的話，原PO無言，又不是擔心警察，完全是擔心小孩安全，「如果有什麼萬一，他們要賠一個小孩給我嗎？」

貼文一出，網友們紛紛回應，「未成年背著書包騎機車被抓或出事，都很嚴重」，「請公公自己載」，「罰錢事小、生命事大」，「真的是看別人歪，自己不歪跟不上時代一樣，很無奈現在都是這種人」，「妳要堅持下去⋯小孩是自己的」，「老人家觀念真的有時候很奇怪」。

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