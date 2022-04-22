色阿公持裸照逼13歲少女上摩鐵　再逼進摩鐵不成竟散佈裸照

▲色阿公持裸照逼少女進摩鐵，判刑定讞。（示意圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市郭姓老翁因就讀國中的孫子曾與13歲少女小詩（化名）交往，透過孫子取得小詩裸照，沒想到他竟老不羞，持裸照多次逼小詩上摩鐵發生關係。小詩最後不願意，老翁還真的將裸照散散佈，最後被小詩的哥哥撿到，全案才因此爆發。最高法院審理後，將老翁判刑7年8月定讞。

判決指出，案發2020年6月間，郭男因為當時13歲、就讀國中的孫子，曾與同屆的女同學小詩交往，郭男在孫子的手機中發現小詩的裸照，自己動手轉存在自己的手機中，之後又透過LINE連絡上小詩，並威脅要散佈裸照，要求發生關係。小詩心生恐懼，在父親節下午坐上郭男的車，進到摩鐵遭郭男性侵。

郭男得手後食髓知味，9月起又連續邀約小詩到摩鐵大戰，但小詩不願意，藉故推辭。郭男不滿，竟到照相館中，將手機中的小詩裸照沖洗成照片30張，連續2次在小詩家中附近散佈。小詩的哥哥取得照片後回家詢問，小詩淚崩說出案情，家人隨即到警局報案，檢警逮捕郭男，並提起公訴。

一審法院審理時，郭男坦承犯行。一審法院認定郭男犯下「對未滿14歲少女強制性交罪」、「強制性交未遂罪」、2個「散佈少女猥褻照片罪」，最後判刑8年與4月，其中4月部分得易科罰金12萬元。案件上訴二審，二審法院認為他犯「對未滿14歲少女強制性交罪」，另外散佈裸照部分改認定1罪；而強制性交罪部分，高院改認定為刑度較重的「成年人對少女強制性交未遂罪」，因此二審改判7年8月。全案再上訴，最高法院22日駁回上訴定讞。