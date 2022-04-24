「向山海致敬主題攝影作品展」　台東鐵道藝術村275倉庫展出

▲向山海致敬主題攝影作品展，即日起至5/1，於鐵道藝術村275倉庫展出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣戶外教育與海洋教育中心(都蘭國小、公館國小)自即日起至5月1日，於鐵道藝術村275倉庫舉辦「向山海致敬主題攝影作品展」，展出包含國小中低年級組等各組優勝得獎作品共51幅。

教育處表示，此項展覽為戶外教育與海洋教育中心舉辦台東縣110學年度推動戶外教育與海洋教育計畫「向山、海致敬」主題攝影作品甄選，分為國小中低年級組等、國小高年級組與國中學生組等，自2月11日起至3月底收件，4月中邀請專業人士評審。館場中另設置6個展覽攤位，特別邀請國立台東大學山海部落遊憩教育中心、台東縣科技中心(長濱國中)、台東縣面山學校(龍田國小)、台東縣海洋運動學校(東河國小)、台東縣新生國小與台東帆船學校，聯合展出各單位長期推動山林、海域與戶外活動豐碩成果。

其中，國立台東大學山海部落遊憩教育中心以落實教育部大學社會責任，透過系列跨域課程、工作坊、社區培力等，連結台東縣自然環境及多元文化，與社區共學培育專業人才。科技中心則帶著孩子擁抱大海，浮潛、造舟、獨木舟航行，長揚海濱課程使孩子成為真正的「海子」。面山學校以推行山野教育，主要強調體驗式冒險探索教育為主軸的教育概念，提供學員在安全的戶外繩索挑戰，親自體驗、冒險、探索大自然環境。

海洋運動學校透過運動計畫，提升師生海洋意識，培育孩子具備海洋知能、情意及行動。新生國小讓孩子手上都有一本「美感存摺」，使「美力」為孩子提高競爭力，打造「藝術校園」的生活美學構想，美術班以手工造舟呈現藝術美感與創意。台東帆船學校的課程著重於帆船運動及造船課程，並與在地學校合作，將帆船運動推廣與普及化。