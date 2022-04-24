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獨／同學確診被匡列！高雄翹課男大生採檢出爐　結果讓他擔心

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名張姓男大生一覺睡醒之後，就接獲學校通知被匡列了，原來是他的一名同班同學確診，導致他被匡列，還要去接受PCR採檢，不過就在電話當中，他跟老師質疑，自己從開學到現在，根本沒去過學校一次，完全沒有接觸史，怎麼還會被匡列？消息被《東森新媒體ETtoday》獨家揭露之後，校方已經來電道歉，而張同學也有去做完檢測，檢測結果出爐。

▲高雄張姓男大生接獲同學確診，而他必須採檢的簡訊 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄張姓男大生接獲同學確診，而他必須採檢的簡訊，但是開學到現在都沒進過學校   。（圖／記者吳奕靖攝）

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張姓男大生在22日晚間在家裡睡覺的時候，突然接獲一通來電，對方表示自己是學校的老師，而且通知他被匡列了，還得要去採檢PCR，原本還沒睡醒的他，整個被嚇醒，然後他問老師自己怎麼會被匡列，老師說跟他一起修課的某位同學確診，所以該班都被匡列採檢，但是張姓男大生跟老師表示「自己從開學到今天，沒有去過一次學校」，怎麼會被匡列？老師沒好氣的回答：「你就是在修課名單」裏頭，這讓張姓男大聲嘆了口氣：「課堂老師沒有確實點名，到底是好事還是壞事」。

對此高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎在24日的防疫記者會上頭，面對記者詢問這件事，他回應：「這個案例主要因為學校有確診，經由疫調確診個案了解修課，請學校提供名單座位，經過學校提供名單去匡列，目前過程有發生這樣狀況 沒關係，經由學校提供名單在過程中，這位若有特殊狀況可以和我們反映，即便採檢經過風險排除，若確定開學之初就沒進學校就沒風險」。

▲高雄張姓男大生接獲同學確診，而他必須採檢的簡訊 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄張姓男大生接獲同學確診，而他必須採檢的簡訊 。（圖／記者吳奕靖攝）

張姓男大生已經在23日前往採檢，24日結果出爐是為陰性，他也轉述學校同時也打電話跟他道歉，調閱相關出席紀錄，都是「曠課」，不過現在曠課的狀況因為疫情被爆了出來，還上了媒體，他現在也很擔心未來會被「當掉」，乖乖地說，「之後會準時到課」。

▲這名男大生提供篩檢結果 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲這名男大生提供篩檢結果 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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