馬立波鋼鐵廠小女孩「2／27至今沒見過太陽」　俄軍逼餓到投降

▲躲避在亞速鋼鐵廠內的一名小女孩表示，她從2月27日開始就沒看過太陽。（圖／翻攝自亞速營官方帳號）



圖文／CTWANT

俄烏戰爭至今即將屆滿2個月，號稱世界第二大軍事強國的俄羅斯仍無法佔領烏國首都基輔，就連烏南部城市馬力波也難以攻下，根據美國智庫「戰爭研究所」（ISW）指出，俄軍持續包圍馬力波，且不太可能讓堅守亞速鋼鐵廠（Azovstal）內的殘軍和平民撤離，因為目的就是要讓這些人「飢餓」到投降，而鋼鐵廠內的烏軍23日也釋出影片，顯示鋼鐵廠內仍有許多婦孺，影片中也有婦女喊話希望能夠獲得人道撤離。

自俄羅斯總統普丁於2月24日發動「特別軍事行動」進攻烏克蘭，烏克蘭東南沿海城市，所受到的損害也最嚴重，近期俄軍攻佔馬力波，將守城烏軍圍困在鋼鐵廠內，根據《BBC》報導，死守馬立波鋼鐵廠的亞速營（Azov）部隊23日在官方YouTube頻道發布影片，可以看見士兵們送物資到一處地下掩體，裡面至少有15名以上兒童、嬰幼兒和青少年。

▲馬力波在俄軍的強烈攻勢下，情況十分嚴峻。（圖／達志／美聯社）



影片還可以見到現場的婦女喊話，希望能夠立刻獲得人道撤離；一名小女孩則向鏡頭說，她從2月27日開始就沒見過太陽。由於亞速鋼鐵廠地下通道複雜，形成了良好的天然防守堡壘，是當地民眾和屋君最適合的的藏匿處，自俄羅斯侵略烏克蘭初期，這座鋼鐵廠就被俄軍圍城至今稍早，俄軍已掌控亞速鋼鐵廠以外區域。

根據ISW的報告中指出，俄軍仍持續轟炸亞速鋼鐵廠，同時拒絕了開設人道主義走廊，報導指出，「俄羅斯正試圖讓亞速鋼鐵廠內剩餘的守軍和平民挨餓，不太可能讓這些人離開」，而俄羅斯國防部22日也表示，只有當烏克蘭軍隊「舉起白旗」時，俄軍才會對馬力波的人道主義走廊停火，估計馬力波的糧食和物資只能再撐兩星期。

▲一名俄軍經過被炸毀的馬力波公寓。（圖／路透）



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