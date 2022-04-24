強化抗疫再升級　上海部份地區硬隔離

記者趙禕/上海報導

大陸上海市針對本輪嚴峻的新冠疫情，從4月22日展開社會面清零攻堅九大行動，不過行動第一天的全市核酸檢測就再查出超過兩萬例新冠肺炎確診病例和無症狀感染者。上海立即再加大防疫力度，除了對疫情嚴重區域採取封樓、封路的措施之外，部份原本管制較鬆的防範區也提級管理禁止居民離開小區活動。

上海市本次啟動的社會面清零攻堅九大行動中，在五天裡全員檢測篩查行動是其中的重點，包括對封控區每天進行一輪核酸篩查；對管控區採用「3天抗原+2天核酸」組合篩查；對防範區採用「4天抗原+1天核酸」組合篩查；對快遞、外賣小哥等城市服務保障人員，每天檢測一次核酸和兩次抗原。

▲上海從4月22日起再次在全市範圍內進行全員核梭檢測。（圖／記者趙禕攝）

但是在4月22日當天的全員檢測篩查中，一下子又查出新增本土新冠肺炎確診病例2736例和無症狀感染者20634例，打破前幾天確診和無症狀感染者人數逐日下降的趨勢，重回日增兩萬例以上，而其中浦東新區、松江區、和寶山區增加的幅度較大。

▲上海浦東新區4月23日緊急發文要求加強抗疫行動。（圖／翻攝自網路）

浦東新區4月23日緊急發文要求加強抗疫行動，特別是對劃分小到以片區樓棟為單位，包括涉疫單元及整棟樓的相鄰單元的封控區做「硬隔離」措施；同時在封控片區、樓棟門口安排保安24小時值守，並動員志願者落實「服務上門」並相應設置貨架等必要設施，這些措施要求在4月23日晚上12點前完成。

▲▼上海對涉疫樓棟採取隔斷方式禁止人員出入。（圖／翻攝自網路）

▲▼上海對涉疫樓棟採取隔斷方式禁止人員出入。（圖／翻攝自網路）



▼部份道路也隔斷阻止車輛通行。（圖／翻攝自網路）

所謂「硬隔離」就是用隔板或是柵欄將整個樓棟封起來不准居民進出。一方面是因為這些新增的病例可能和一些老舊小區共用廁所、廚房等現象有關；另一方面是有些小區從疫情爆發以來，一直無法有效管控人員的活動，很多小區一直有人員出家門在小區裡活動、聚集、串門聊天，甚至有些人連口罩都不戴。

▲上海迄今還有一些老舊小區裡幾戶人家共用廁所、廚房等現象。（圖／記者趙禕攝）

此外，上海市還有部份區域原本被劃為居民可以外出在所屬街道活動的防範區，但是在4月22日的全員檢測篩查中也出現新冠肺炎陽性確診病例，除了被查出陽性的小區立即改列居民禁止離開家門的封控區之外，整個街道所有列為防範區的小區也全部提級管制，所有居民不得再離開小區大門外出活動或購物。

上海市希望藉由這些大力度的管控措施能夠儘快有效的扼止疫情繼續擴散，爭取早日結束疫情恢復正常的生活。不過採取硬隔離的方式也引起部份居民的擔憂，生怕在萬一發生火災或其他需要緊急救助的情況時，這些隔離措施可能會影響救災工作，希望政府能有相應的應急方案。