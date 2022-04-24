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「俄羅斯傭兵」在非洲馬利大屠殺　法軍拍下亂葬崗埋屍畫面

▲▼法軍公布衛星空拍影像顯示，俄羅斯瓦格納集團傭兵（Wagner Group）正在埋屍體。（圖／達志影像／美聯社）

▲法軍公布衛星空拍影像顯示，俄羅斯瓦格納集團傭兵（Wagner Group）正在埋屍體。（圖／達志影像／美聯社，下同） 

記者林彥臣／綜合報導

正當全世界聚焦俄羅斯侵略烏克蘭犯下的「布查大屠殺」罪行時，在非洲的馬利（Republic of Mali）再度發生俄羅斯傭兵的大屠殺事件，甚至還企圖嫁禍給法軍，不過法軍公布了衛星影像顯示，俄國傭兵正在事發的亂葬崗埋屍的畫面。

根據法廣（RFI）報導，在法軍撤離戈西（Gossi）軍事基地，並交還給馬利政府軍之後，一支巡邏隊在附近發現一處亂葬崗。

馬利軍方發新聞稿強調，「屍體腐爛的狀態顯示，亂葬崗在政府軍進駐之前已經存在，事件的責任歸屬不在馬利政府軍。」

但是在馬利軍方發聲明之前，法國就先公布衛星空拍影像顯示，10名白人士兵，正在用沙子掩埋12具遺體，並且認定這些白人就是瓦格納傭兵。

▲▼法軍公布衛星空拍影像顯示，俄羅斯瓦格納集團傭兵（Wagner Group）正在埋屍體。（圖／達志影像／美聯社）

但是有瓦格納傭兵的假帳號在社群上表示，這是法軍離開戈西所幹的好事，影片是法國人摘錄的片段。

法廣在7日還報導指出，另一起事件發生於3月27日到31日，馬利政府軍與俄羅斯「瓦格納集團」（Wagner Group）傭兵對一個僅有1萬居民的小鎮莫拉鎮發動了一次為期5天的反恐圍剿行動。

當行動結束，瓦格納傭兵及政府軍撤離後，人們發現當地發生了一場大屠殺，數百名平民遭虐殺和任意處決。

目擊者稱，參加圍剿行動的至少有上百名俄羅斯傭兵，他們將全鎮人包圍起來，試圖逃跑的人被射殺，並將數百名手無寸鐵的男子帶到小鎮東側集中關押，讓他們躺在烈日下4天，手機被沒收，他們當中有前來趕集的商人或周邊村民。

目擊者指出，在這4天裡，士兵們將關押者以4、6或10人為一組，命令他們站起來走幾十公尺到幾百公尺，然後被射殺。

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