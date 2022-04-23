傳歐美暫停中國郵包服務　FedEx：消息不實，華東進口服務將恢復

▲上海封城對國際貨運造成影響。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸疫情嚴峻，傳出美國、加拿大、德國等多個歐美國家已宣布暫停運往中國的郵政及包裹快遞服務。對此，聯邦快遞（FedEx）23日回應，暫停中國郵包服務的消息不實，華東進口服務即將恢復。

受疫情影響，聯邦快遞12日曾發出通知稱，將暫停包含上海、江蘇、浙江、安徽及江西在內的通過上海浦東國際機場中轉的進口貨件服務。

根據《澎派新聞》報導，鑑於上海的情況有所改善，聯邦快遞將從4月25日起恢復接收前往上海浦東國際機場的進口國際快遞貨件。此外，位於廣州白雲國際機場的亞太區轉運中心一直以來正常運營。

聯邦快遞相關人員也強調，聯邦快遞位於上海浦東國際機場的國際快件和貨運中心在疫情期間始終保持運營，確保出口業務正常開展，推動全球貿易的復甦和發展。

據了解，聯邦快遞在國內有兩個轉運中心。一個是位於廣州白雲國際機場的亞太區轉運中心，另一個是位於上海的聯邦快遞上海國際快件和貨運中心。

聯邦快遞相關人員還說，為客戶提供優質服務是聯邦快遞的首要任務，「聯邦快遞密切關注上海市政府相關防疫要求和統一部署，在切實保障員工和客戶的健康及安全，以及嚴格落實各項疫情防控措施的前提下，全力保障跨境物流的暢通和地區供應鏈的穩定，配合政府有關指引和安排，積極助力企業復工復產。」