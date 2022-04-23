高雄惡犬撕咬5歲女童險毀容！家屬怒PO駭人傷勢緝兇　動保處說話了

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

臉書社團《小港人七嘴八舌》當中，在22日有網友貼出要找尋一隻大狼犬，不過這隻狗並非是走失，而是在3月12日的時候涉及一起5歲女童被攻擊案件，所以希望大家幫忙找尋，而高雄市動保處回應：「在案發當時並沒接獲通報，後續會派案請警察單位提供相關證據」。

▲高雄市一名朱姓網友在臉書發文要找這隻狼犬，牠咬傷自家女童 。（圖／記者吳世龍翻攝）

臉書社團《小港人七嘴八舌》有一名朱姓網友貼文，「希望大家幫忙找這一下這只狗，因3月12日在小港松南街19號,我家5歲妹妹被一只大狼狗咬得到處是傷，到目前還沒找到這隻狗，就拜托大家幫忙找找，如果我不講出的話，怕第二個受害者意外發生，拜託拜托，謝謝大家」。

▲高雄市一名朱姓網友在臉書發文要找這隻狼犬，牠咬傷自家女童 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲狼犬咬傷5歲女童 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲狼犬咬傷5歲女童 。（圖／記者吳世龍翻攝）

朱姓網友還貼出了5歲妹妹的受傷照片，分別是在背部、胸口以及臉部都有明顯的傷口，臉部的傷口還大約超過1公分，讓人看得相當心疼，而高雄市動保處副處長段奇漢表示：「本案在案發當時（3/12）並未接獲通報，動保處後續會派案請警察單位提供相關證據」！同時若咬人的狗是為家犬，飼主讓狗出門卻沒有7歲以上的人陪同，最高可罰1萬5千元。