香港2.7萬人服用新冠口服藥　兩款死亡率分別下降8成及4成

▲輝瑞研發的新冠口服藥「帕克斯洛維德」（Paxlovid）。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港上月啟用默沙東及輝瑞藥廠的兩款新冠口服藥，截至19日已為2.7萬人處方，病人用藥之後，死亡率分別下降4成及8成。

根據香港醫管局公布的數據，香港已有17633人獲處方默沙東「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）口服藥，以1.3萬名病人的數據進行分析，發現1513名病人服用莫納皮拉韋後，有69人死亡，死亡率為4.56%；對照組的5338人未服用藥物，429人死亡，死亡率為8%﹔未服用藥物患者的死亡率是服用藥物者的1.8倍，即服藥可降低死亡率43%。

▼默沙東研發的新冠口服藥「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）。



服用輝瑞「帕克斯洛維德」（Paxlovid）口服藥的888名病人之中，有11人死亡，死亡率為1.24%；對照組未服用藥物的病人有5356人，314人死亡，死亡率為5.9%；未服用藥物患者的死亡率是服用藥物者4.7倍，即服藥可降低死亡率80%。

醫管局臨床傳染病治療專責小組主席曾德賢表示，香港的病人用藥後副作用輕微，服用莫納皮拉韋後有腸胃不適、頭痛；服用帕克斯洛維德後，5%病人影響味覺，由於藥物會影響肝腎功能，可能與心臟藥物及薄血藥（抗凝血劑）相沖，增加流血機會，少數病人要停藥。

曾德賢也特別提到，在公立醫院、指定診所及養老院，約有60%至80%的患者獲處方口服藥，沒有用藥的病人主要是不符用藥條件，例如無症狀、病發超過5天、症狀嚴重、年齡過小，還有少部分為患者或家屬拒絕使用。