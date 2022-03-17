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陸5間藥企傳獲准免費生產輝瑞新冠口服藥　企業保守回應：還在核實

▲▼輝瑞藥廠（Pfizer）研發的抗新冠口服藥「Paxlovid」。（圖／路透）

▲輝瑞藥廠（Pfizer）研發的抗新冠口服藥「Paxlovid」。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

日內瓦藥品專利池（Medicines PatentPool， MPP）組織今（17）日公布，已與35間全球藥企簽署協議，允許其生產輝瑞新款口服藥Paxlovid成分之一的奈瑪特韋（nirmatrelvir）原料藥或製劑。來自大陸的上海迪賽諾、華海藥業、普洛藥業、復星醫藥及九洲藥業皆列名其中，九洲藥業僅生產原料藥，另外4間可同時生產原料藥和製劑。

▲▼南韓訂購的輝瑞新冠口服藥物Paxlovid於13日送抵南韓、14日開始投入使用。（圖／達志影像）

▲南韓此前訂購的Paxlovid已投入抗疫。（圖／達志影像）

《澎湃新聞》報導，或受上述消息影響，華海藥業（600521）、普洛藥業（000739）漲停，復星醫藥（600196）、九州藥業（603456）一度漲停，截至14時，九州藥業漲超3%，復星醫藥漲近9%。

對於上述消息真偽，上榜的大陸藥企皆採低調回應，華海藥業方面表示，還在核實中，不了解具體情況；復星醫藥僅表示，官方消息還沒出來。

據了解，35間公司中，6間將重點生產原料藥，9間負責生產製劑，其餘20間藥企可同時生產原料藥和製劑。這些公司分布於孟加拉、巴西、大陸、約旦、印度、以色列、墨西哥、巴基斯坦、韓國、越南、塞爾維亞及多明尼加。

此前，MPP曾對外宣布，首批治療新冠肺炎的口服藥paxlovid將於2022年12月前供應，根據協議條款，全球獲得授權許可的合格仿製藥企將能向95個國家／地區提供Paxlovid的組合療法，覆蓋全球約53%的人口，包括撒哈拉以南的非洲所有低收入和中低收入國家及部分中高收入國家，再加上過去五年內由中低收入狀態轉變為中高收入狀態的國家。

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