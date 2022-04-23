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防疫關懷包再加碼！慈濟贈加強型防疫旅館　1000份平安祝福包

▲慈濟基金會捐贈加强型防疫旅館1千份平安祝福包，希望住民可以很快就解隔離出關。 （圖／花蓮慈濟醫學中心提供，下同）

慈濟基金會捐贈加强型防疫旅館1千份平安祝福包，希望住民可以很快就解隔離出關。 （圖／花蓮慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

慈濟基金會四月二十二日贈送一千份平安祝福包給花蓮縣加強型防疫旅館住民，由加強型防疫旅館經理林于凱接受。儀式中，基金會副執行長劉效成恭讀證嚴法師的慰問信，花蓮慈院院長林欣榮表示，希望在花蓮慈院團隊照護下，住民可以很快就解隔離出關。

這一千份平安祝福包是由靜思精舍提供淨斯本草飲、淨斯資糧及靜思書籍等物資，花蓮慈院於二十一日下午打包完成。贈送儀式在同心圓舉行，包括慈濟基金會副執行長劉效成、花蓮慈濟醫院院長林欣榮、副院長羅慶徽、主任秘書陳星助、醫務秘書李毅、護理部主任鍾惠君，以及花蓮縣衛生局局長朱家祥、加強型防疫旅館經理林于凱等人與會。

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證嚴法師在慰問信中叮嚀：「災疫是大自然向人類的示警，地球毀傷，災難頻傳，面對這一波的疫情，最好的靈方妙藥就是茹素、齋戒。期待人人抱感恩心，疼惜地球上所有的生物，不殺生；倡導素食，感恩大地以穀類青蔬鲜果，提供我們完整的營養。如此一來，人人皆能守健康，也能清淨心念、長保平安。」

▲慈濟基金會捐贈加强型防疫旅館1千份平安祝福包，希望住民可以很快就解隔離出關。 （圖／花蓮慈濟醫學中心提供，下同）

致贈儀式由慈濟基金會副執行長劉效成（左）與加強型防疫旅館經理林于凱代表。

劉效成副執行長表示， 慈濟基金會不只照顧弱勢的鄉親，也關懷花蓮所有鄉親，非常感恩在花蓮縣衛生局的安排下，有機會關懷、膚慰加強型防疫旅館的隔離確診鄉親，也帶來證嚴法師與的關懷與祝福，希望染疫的鄉親能夠早日康復，疫情也能早日消弭。

朱家祥局長表示，各地染疫的民眾越來越多，花蓮也不例外，醫院專責病房不敷使用，必須要加開加強型防疫旅館；感恩飯店提供場地作為加強型防疫旅館，讓確診的鄉親有個安身之處，更感恩花蓮慈濟醫院林欣榮院長與羅慶徽副院長，一口答應下承接照護的使命，在很短的時間內籌組人力、物力，完全進駐防疫旅館，照顧鄉親，而且不只是身體的照顧，也提供心靈的關懷。

▲慈濟基金會捐贈加强型防疫旅館1千份平安祝福包，希望住民可以很快就解隔離出關。 （圖／花蓮慈濟醫學中心提供，下同）

平安祝福包提供淨斯本草飲、淨斯資糧及靜思書籍等物資。

朱家祥也表示，愛心包裡面有很多小禮物包括淨斯本草飲；很多研究也指出，對於病毒的清除是有很大的幫助，真的很感恩。

林欣榮說， 證嚴法師的平安祝福包，「結合花蓮慈院醫療照護與 上人參與研發的淨斯本草飲，送給住防疫旅館的居隔鄉親，上人一直叮嚀他，醫院、社區要保護好，」目前的花蓮慈濟醫學中心的就診環境非常乾淨。

林欣榮院長也指出，如何照顧好確診的花蓮鄉親，感恩縣政府有加強型防疫旅館政策，感恩旅館團隊，也感恩羅慶徽副院長帶領鍾惠君主任等護理團隊，十四位同仁進駐防疫旅館；希望鄉親在羅慶徽副院長推動的素食營養健康調理助力與專業護理師照護下，可以很快就解隔離出關，平平安安地回家、回到工作崗位，讓花蓮疫情很快的可以消弭。

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