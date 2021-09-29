打造全台第一　嘉基智慧手術大樓勸募起跑

▲嘉義市長黃敏惠(中)贈送愛心紅包予金龍冠食品公司(左)及嘉基院長姚維仁(右)，響應11月7日由金龍冠食品公司舉辦的智慧手術大樓公益勸募音樂會。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義基督 教醫院29日舉辦智慧手術大樓籌建公益勸募活動，以「每個手術等候名單裡的名字，都是一個故事」打造主題影片，號召大眾加入愛心行列。嘉義市長黃敏惠現身力挺，期待明年大樓啟用後，將更先進的醫療留在嘉義，許多急重症患者可就近在嘉治療，免去轉院、等候之苦。黃敏惠特別對嘉基在地長期耕耘、照護民眾及提升醫療品質的用心表達感佩，她率先以捐贈一筆紅包的行動支持嘉基智慧手術大樓的籌建，呼籲民眾一起愛心響應。

▲嘉基、嘉義市政府以及金龍冠食品公司攜手啟動智慧手術大樓公益勸募活動。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉基智慧手術大樓是全台第一棟手術專用大樓，將以地下一層、地上七層的規模發揮醫療專業，預計引進三大醫療科技，包含比傳統腹腔鏡更精密的「達文西手術系統」、影像檢查到手術一氣呵成的「複合式手術房」，以及運用大數據和物聯網技術的「智慧化資訊整合系統」，23間手術室各設有獨立消防和機電設備，感染管制與病人安全等級大幅提升，並且因應疫情需要特別設置嘉義第一間正壓手術室。姚院長呼籲請更多民眾捐款、轉寄勸募影片和訊息給親友，一起支持參與嘉基這項有意義的救人計畫。

現場也由醫院、市府、在地企業三方共同完成智慧手術大樓拼圖，象徵醫療發展需要社會各界攜手努力。嘉基院長姚維仁說，60年前，位在美國信義會一群家庭主婦組成的「陽光圈姐妹會」，得知戴德森醫師(嘉基創院院長)正在籌建嘉基第一期建築，便藉由義賣點心為嘉基募款，一直到現在智慧手術大樓的籌建，每一筆愛心對嘉基來說都相當重要。而現行手術室的動線、設備與空間必須擴充，才能「為更多生命續航」，提供優質的急重症手術，也希望吸引更多優秀醫護回流嘉義，帶動正面的醫療循環。

▲市長黃敏惠(左)及嘉基院長姚維仁(右)共同完成智慧手術大樓拼圖，象徵為大樓打下良好基礎。。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉義在地企業金龍冠食品公司則以實際行動響應愛心，執行長蕭堯焜表示，他是雖然是白河人，但從小生病時父母就帶他到嘉基就醫，非常感念戴醫師和嘉基長期對雲嘉南民眾的照顧，因此當他得知嘉基籌建智慧手術大樓的勸募需求時，便決定邀請音樂界的眾多朋友與團體，於11月7日將於嘉市文化中心舉辦公益音樂會，售票所得將全數捐予嘉基智慧手術大樓，盼能幫助在地醫療發展，一同守護全台老化程度最高的雲嘉地區。