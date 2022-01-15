　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

習近平：政法工作要維護國家社會安定　迎接20大召開

▲▼習近平。（圖／路透）

▲中共總書記習近平。（圖／路透）

文／中央社台北15日電

中共今天召開中央政法工作會議，中共總書記習近平指政法工作要維護國家社會和人民安全，迎接20大召開。會議也強調領會「兩個確立」的決定性意義，並指去年整頓政法隊伍取得成效。

中國官媒新華社報導，中共中央政法委書記郭聲琨今天在會上傳達習近平的指示。

相較於2021年的會議，郭聲琨在本次會議中提到，要深入學習領會「兩個確立」的決定性意義，以為中共第20次全國代表大會勝利召開創造安全穩定的政治社會環境為主線，加強黨的政治建設，全面深化政法改革。

▲▼ 2021、兩會、習近平、李克強、林鄭月娥、維安 、兩會場外、毛澤東、人民大會堂。（圖／路透社）

據中共19屆六中全會審議通過的「中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」，「兩個確立」是指確立習近平中共中央的核心、全黨的核心地位，以及確立習近平新時代中國特色社會主義的指導地位。

報導並指，政法戰線在2021年落實中共中央部署，在維護國家政治安全和社會穩定、政法領域全面深化改革、常態化掃黑除黑和政法隊伍教育整頓方面取得新成效。

中共政法系統2020年颳起反腐風暴，包括公安部前副部長孫力軍等多名高官紛紛被查落馬。官方指孫力軍「政治野心極度膨脹」、「成夥作勢控制要害部門」，又強調要刀刃向內、刮骨療傷，徹底肅清孫力軍的流毒。

►最保暖的外套是這種材質！

ET快訊
西堤48hrs內第二波感染！隔2天用餐也確診　恐怖「3天一輪
快訊／中信金開第一槍！　下週一啟動居家上班、分流
海嘯來了！　南太平洋海底火山大噴發
Keanna突認「我就是跟ØZI有什麼」！　被逼到崩潰
沒年終獎金！　這間上市公司嘆：疫情海嘯第一排

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

英軍情五處示警中共代理人滲透議會　陸外交部：可能007看多了

習近平：政法工作要維護國家社會安定　迎接20大召開

Delta+Omicron「雙變種夾擊」　陸官方：春節防疫形勢嚴峻

港專家：塑膠隔板「心理作用大於一切」　Omicron主要靠空氣傳播

陸屈臣氏賣0.01元面膜不交貨　還在直播上罵消費者「瘋狗」

澳門博彩法草案將送審議　「最多發放6張賭牌」期限不可超過10年

Omicron15天攻進陸4省5城　珠海「一夜爆7陽性」澳門口岸人流腰斬

Omicron進攻上海　大學生逃亡影片曝！傳緊急清空校園趕人

百萬網紅淫片瘋傳！從小被父猥褻　欠債2600萬「只能用身體還」

美北京冬奧期間可能持續軍演　陸提「奧林匹克休戰決議」

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

Keanna突發文標ØZI！秀手臂「327刺青」　「一直扎在我心裡的紅髮男孩」

台中最任性阿公！　沙鹿地主花3.5億打造孫子遊樂場

野原廣志的腳？陸男脫鞋工作　黑狗好奇一聞...暴衝路旁狂嘔

貼心橘貓哥緊黏6個月大萌妹　堅持一起睡被踢打也不走❤

外送員「貼身過彎+闖紅燈左轉」　騎士傻眼狂唸網歪樓：實況主？

比特犬勇敢捐血救毛孩同伴　乖巧躺診療台網狂讚：好棒

屁羊落寞盯屋內網心疼求情　一進屋地毯上大便還露跩臉

同理、阿蘭改編《身騎白馬》乱彈阿翔聽到想哭　《聲林之王3》太難選...徐佳瑩吃胃藥

郝劭文直播帶貨！「5秒賣3500單」　賣櫻桃被嫌貴…溫柔回應網推爆

英軍情五處示警中共代理人滲透議會　陸外交部：可能007看多了

習近平：政法工作要維護國家社會安定　迎接20大召開

Delta+Omicron「雙變種夾擊」　陸官方：春節防疫形勢嚴峻

港專家：塑膠隔板「心理作用大於一切」　Omicron主要靠空氣傳播

陸屈臣氏賣0.01元面膜不交貨　還在直播上罵消費者「瘋狗」

澳門博彩法草案將送審議　「最多發放6張賭牌」期限不可超過10年

Omicron15天攻進陸4省5城　珠海「一夜爆7陽性」澳門口岸人流腰斬

Omicron進攻上海　大學生逃亡影片曝！傳緊急清空校園趕人

百萬網紅淫片瘋傳！從小被父猥褻　欠債2600萬「只能用身體還」

美北京冬奧期間可能持續軍演　陸提「奧林匹克休戰決議」

騎車外套怎選？內行秒推「平價服飾天王」：穿7年超保暖

日本現首例Omicron死亡個案！已打2劑輝瑞　患嚴重慢性病

學雜費調漲制度化議題　教育部兩週內邀5大協進會商討

高中木聯／去年僅1勝！北科附工大蛻變　要向平鎮學習

極速超跑踢館成功　中斷臺北鯨華八連勝

取代人工！水陸兩用怪手全速組裝　合體抽砂船全面打撈F16V殘骸

全國唯一LLB賽制　第25屆傳福盃全國少棒賽今熱血開打

西堤48hrs內第二波感染！隔2天用餐也確診　恐怖「3天一輪」曝

直男錯發曖昧訊息　男上司秒讀「反丟球」！眾喊在一起…結局曝

湖人追格蘭特恐截止日才有結果　七六人與國王討論交易西蒙斯

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

大陸熱門新聞

新娘迎親跳熱舞　新郎暴怒推開：不娶了！

百萬網紅淫片瘋傳　欠債2600萬「只能用身體還」

他花868萬買保險後身亡！保險公司只賠868元

給乞丐130元！她反收430萬「報恩」

Omicron進攻上海　大學生逃亡影片曝

35歲懶惰女「裝癱瘓」竟一躺20年！

19歲正妹不吃主食瘦到27公斤！昏死送ICU搶命

陸電影《張之洞》上映僅2人買票　票房390元

9歲童遭同學撞倒腦死器捐救7人　父：她生前說原諒同學

國小校長把全校女生當後宮性侵　女孩忍14年長大復仇

Omicron15天侵陸4省5城　珠海一夜爆7陽性

正妹叫計程車掛滿招魂吊飾嚇死：還放鬼片

中3000萬彩券秒花光　他靠「7張卡」再吸2億

挖水庫發現「純金棺材」　超狂墓主身分曝光

更多熱門

相關新聞

海協會前副會長：解放軍將出動更多機艦赴台海

海協會前副會長：解放軍將出動更多機艦赴台海

中共「二十大」將於今年下半年召開，大陸海協會前副會長、全國台灣研究會副會長王在希表示，2022年台海形勢可能會更加嚴峻複雜，大陸與民進黨當局之間的鬥爭可能會更加尖銳、更加激烈，「為了震懾『台獨』，解放軍會出動更多的飛機艦艇到台海巡邏，這樣和台軍以及美軍在台海地區的近距離接觸也會增多，風險增大。」

習近平連5年發布1號令必提毛口號

習近平連5年發布1號令必提毛口號

四道「經濟難題」考驗2022中國

四道「經濟難題」考驗2022中國

習近平簽署軍委1號令　要求全軍緊盯「對手之變」

習近平簽署軍委1號令　要求全軍緊盯「對手之變」

北京年度軍政事務開張起手式

北京年度軍政事務開張起手式

關鍵字：

習近平20大二十大

讀者迴響

熱門新聞

百萬網美「性愛片瘋傳」曝悲慘身世！

男大生偷騎同學黃牌重機　失控自撞爆頭亡

預言本土病例下降！名醫：高峰已過

水逆來了！唐綺陽點名「4星座」首當其衝

清純女星遭逼下海拍片！拒演「慘被打斷肋骨」

買到好市多「地獄級雷物」　她氣奔退貨！

女友和阿嬤都失蹤　妹控學霸哥藏10多顆人齒

日月光辣妹「Turn口罩」正臉曝光　IG起底

「最美港姐」李嘉欣加護病房急救

新娘迎親跳熱舞　新郎暴怒推開：不娶了！

周杰倫MV最正女主角？網認證「她」狂飄仙氣

女生不在意男生開TOYOTA或雙B

快訊／西堤群聚驚傳再+3人確診

即／陳奕家屬含淚招魂　妹妹一次就聖筊

台中最任性阿公！　沙鹿地主花3.5億打造孫子遊樂場

更多

最夯影音

更多
大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫
Keanna突發文標ØZI！秀手臂「327刺青」　「一直扎在我心裡的紅髮男孩」

Keanna突發文標ØZI！秀手臂「327刺青」　「一直扎在我心裡的紅髮男孩」

台中最任性阿公！　沙鹿地主花3.5億打造孫子遊樂場

台中最任性阿公！　沙鹿地主花3.5億打造孫子遊樂場

野原廣志的腳？陸男脫鞋工作　黑狗好奇一聞...暴衝路旁狂嘔

野原廣志的腳？陸男脫鞋工作　黑狗好奇一聞...暴衝路旁狂嘔

貼心橘貓哥緊黏6個月大萌妹　堅持一起睡被踢打也不走❤

貼心橘貓哥緊黏6個月大萌妹　堅持一起睡被踢打也不走❤

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面