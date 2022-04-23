7縣市大雨特報！全台「暖如夏」上看33度　下週熱帶擾動發展

▲台灣西南部強對流發展影響，嘉、南、高降雨已達大雨標準。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

受到台灣西南部強對流發展影響，氣象局針對台中、彰化、雲林、嘉義縣市、台南、高雄發佈大雨特報。今天天氣悶熱，部分地區有午後雷陣雨機率；下週在南海地區有熱帶擾動發展，需要再觀察。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(23日)低層水氣多，大氣很不穩定，有局部陣雨或雷雨，伴隨雷擊、強風及瞬間強降雨，應注意！不降雨時、天氣悶熱。各區平地氣溫：北部21至31度，中部20至32度，南部21至33度，東部21至31度。明(24日)低層水氣略減少，大氣仍不穩定，各地晴午後多雲「暖如夏」，局部地區午後仍有陣雨或雷雨的機率。

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▲對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(23)日臺中至高雄地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

下週一、二(25、26日)及下週四(28日)，低層水氣減少，大氣趨於穩定，各地晴午後多雲，午後鄰近山區有小範圍短暫陣雨的機率；各地「暖如夏」，北台高溫多在32、33度，南部甚至在34至36度之間。下週三(27日)及週五(29日)低層水氣增多，大氣不穩定，局部地區偶有短暫陣雨的機率，午後發生雷雨的機率高於其他時間，高溫微降1、2度，仍偏熱。

最新(22日20時)各國(歐、美、加⋯)模式，持續模擬期末(27日起1日)，在南海有「熱帶擾動」發展，並有在南海向東北緩慢迴轉的趨勢；菲律賓東方海域則另有1個「熱帶擾動」發展。

▲今(23日)晨4：50紅外線色調強化雲圖顯示，台灣西南部有強對流發展(左圖)；5時雷達回波合成顯示，伴隨強降水回波(中圖)；5時閃電偵測圖顯示，伴隨密集閃電(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

由於理論限制，不同模式5至10天之後的模擬，「熱帶擾動」的位置、強度及動向，皆存有顯著差異，並不令人意外。故下週將有1至2個「熱帶擾動」發展，是可參考的，但若進一步分析其路徑及可能對台灣的影響，則「不確定性」太大了，無需「操之過急」，再多觀察幾天吧！