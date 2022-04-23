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捅鼻好難受！網瘋團購「日本製家用唾液快篩」　專家曝恐怖真相

▲2022年2月21日·2 分鐘 (閱讀時間) 做快篩或PCR檢驗COVID-19都需要戳鼻子，實在是又痛又難熬。（圖／記者湯興漢攝）

▲快篩或PCR檢驗都需要戳鼻子，過程容易會有不適感。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

台灣本土疫情再起，快篩試劑需求也隨之大增，不過近日有民眾為避免被「捅鼻」的疼痛不適感，紛紛瘋傳團購日本製家用唾液快篩試劑，甚至還稱準確度能達到 99.4%。對此，對此《MyGoPen》查核平台提醒，台灣目前沒有核准唾液快篩試劑，民眾在網上團購或販售快篩試劑，恐怕已經違反《醫療器材管理法》之規定。

查證網站「麥擱騙」（MyGoPen）指出，社群網站近期出現家用快篩試劑團購文，內容強調此試劑由日本東亞產業（株式会社東亜産業）製造，僅須唾液即可篩檢，且不用戳鼻子，準確率達 99.4%，一劑價格僅約299元，比台灣販售的快篩試劑便宜。

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▲網傳團購日本製簡易快篩試劑的社群貼文。（圖／翻攝自MyGoPen官網）

▲網傳團購日本製簡易快篩試劑的社群貼文。（圖／翻攝自MyGoPen官網）

MyGoPen實際致電衛福部食藥署詢問，食藥署公關表示，食藥署目前並沒有核准任何一款家用唾液快篩試劑，並稱，台灣機場入境雖有唾液採檢的方式，但這需由專業的醫護人員或海關人員協助採檢，民眾自行使用唾液快篩，精準度會落差很大，因此雖然過去曾有台灣廠商申請唾液快篩試劑，考量準確率問題並未核准。

食藥署公關強調，新冠肺炎的家用快篩試劑是第三級醫療器材，民眾若是在網上團購或販售，可能已經觸法。事實上，根據食藥署官網顯示，台灣核准的快篩試劑，可以分為專案製造（國內生產）及專案輸入（國外進口）2大類，檢視專案輸入名單，沒有看到這款東亞產業生產的試劑。

▲網傳團購日本製簡易快篩試劑的社群貼文。（圖／翻攝自MyGoPen官網）

▲網路上販售的唾液快篩試劑。（圖／翻攝自Amazon JP）

MyGoPen引述東亞產業株式會社官網資料透露，網上流傳的這款快篩試劑，在東亞產業官網、Amazon JP、友都八喜（ヨドバシ）等通路上都能查到， 檢視 Amazon JP下方的網友留言，1918則評價中，約有15%的人給了一顆星，多數是認為這款試劑檢測結果不夠準確。

根據《醫療器材管理法》第13條第1項規定，沒有醫療器材廠商資格，在網上販售相關產品，可處新台幣3萬元以上、100萬元以下罰鍰；此外，快篩試劑是第三級醫療器材，民眾若是在網上販售，還會同時觸犯《醫療器材管理法》第18條之規定，同樣可處新台幣3萬元以上、100萬元以下的罰鍰。

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