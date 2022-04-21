兒童打莫德納「出事誰負責？」　家長兩難...網1句話揭現實

▲美國開放5到11歲兒童接種新冠疫苗。（圖／路透）

記者黃品臻／綜合報導

ACIP專家會議昨（20）日正式拍板通過6～11歲兒童可施打莫德納疫苗，但有不少家長陷入兩難，擔心沒打疫苗孩子有染疫變成重症的風險，又怕孩子打完疫苗的副作用會很嚴重，紛紛抱持觀望態度。

有網友在PTT的Gossiping板上提出質疑，大人打莫德納、AZ、BNT都有不良反應，「那請問，難道疫苗的副作用會閃過小朋友嗎？」原PO提到，現在已知小朋友打Covid-19疫苗的數據是BNT，至今出現的數據也是支持BNT的安全性。

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原PO認為，雖然已有國家同意小朋友施打莫德納疫苗，但施打後的數據還不夠多，因此建議家長決定讓小孩接種疫苗前，還是要參考國外資料、多加思考。

▲不少家長對兒童施打莫德納疫苗抱持觀望態度。（圖／記者李毓康攝）

文章掀起熱議，不少網友仍持觀望態度，「還是先觀望，等有小孩的BNT再打」、「等novavax小孩可以打再打」。也有網友覺得就是自己衡量，「自主應變，自求多福」、「又沒人逼你打，自己衡量風險吧」、「強迫你打了嗎，給疫苗是一種選擇，你可以不選，但總比沒得打沒得選好」。

針對家長擔心兒童施打莫德納疫苗後出現不良反應，本站曾報導《兒童疫苗「輝瑞vs.莫德納」？最新保護力數據曝 醫：副作用差不多》，台大公衛學院醫師許辰陽公布歐洲藥品管理局（EUA）最新資料表示，兒童接種莫德納疫苗，大部分以輕微局部不良反應為主，如注射部位疼痛、紅腫；有8成的人有輕微全身性不良反應，「但報告裡面並沒有提到有心肌炎及心包膜炎的發生」。

而公衛專家陳秀熙則指出，「疫苗施打確實有效益，若能接受副作用，從族群觀點來看，政策上保護兒童感染也有不同意義」。他也建議，若家長對疫苗有疑慮，可和臨床醫師討論再做決定。

▲指揮中心公布青少年第三劑、高危險第四劑以及兒童施打莫德納相關決議。（圖／指揮中心提供）