醫示警1族群「這一波可能很難躲過」：大浪來了，大家要抓緊

▲本土確診數連日破千，醫師張博揚示警，「大浪來了，大家要抓緊」。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（21）日指出，收治確診者的病床數持續增開，目前空床率為63.4%。但小兒科醫師張博揚一早示警，「大浪來了，大家要抓緊！」指專責病房漸漸額滿，醫療量能排擠效應將浮現，家中若有未打滿2劑的成人，也請準備血氧監測器，直言「這一波可能很難躲過」。

小兒科醫師張博揚今早在粉專表示，雖然指揮中心已限縮染疫住院觀察標準（非中重症），但專責病房已漸漸額滿，醫療量能的排擠效應將浮現，其中包括救護車。他提醒，家中若有未打滿2劑的成人，「血氧監測器請幫他準備，這一波可能很難躲過」，但也相信這是他們觀察近1年的選擇，「尊重自己的選擇並接受選擇的結果是成熟大人的想法。」

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至於國小以下學童還不能接種疫苗，張博揚則說，很明顯的在這族群中傳播速度奇快無比，症狀什麼都有、什麼都像，急診篩檢陽性率也極高，「或許高峰過去，才發現原來那次感冒可能是新冠病毒感染，怎麼診所看個幾次就好了。」

▲醫師憂心醫療量能捉襟見肘，應被政府重視。（示意圖／記者屠惠剛攝）

張博揚喊話，3劑打好打滿的人無需恐慌，大事化小是必然，「不然你我挨那麼多針是心酸的。」小事化無則要看運氣，感冒藥吃幾天也能搞定、不必恐慌，就靜待浪潮平息，與病毒共存就是要來這麼一次。

張博揚無奈地說，現在最倒楣的是剛好有狀況要進醫院者，戳鼻孔不舒服就算了，人力被抽調造成醫療資源不足才是麻煩，現在少生病很重要。他斷言，三圈內必有人確診恐是現狀了，不要影響社會運作太困難，要看政府智慧，「至於醫療單位捉襟見肘的窘迫，何時被其他人在意過？畢竟分母（感染總人數）太大，就算病毒弱化了，還是會有很大的壓力，加油吧！」