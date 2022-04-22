17縣市公布足跡！本土創新高+3766例　「55張活動史」一次看

▲今日全台22縣市都有確診病例。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者黃品臻／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內新增3766本土病例，另增93例境外移入。本土3766例分布22縣市，當中以新北市1,325例最多，接著是台北市739例、桃園市588例、基隆市275例、台中市183例。《ETtoday新聞雲》整理出今日資訊，一次掌握各縣市疫調足跡。

今日本土個案個案分佈為新北市（1,325例），臺北市（739例），桃園市（588例），基隆市（275例），臺中市（183例），高雄市（117例），花蓮縣（100例），宜蘭縣（80例），臺南市（71例），彰化縣（57例），雲林縣（50例），新竹縣（48例），臺東縣（42例），新竹市及苗栗縣（各23例），屏東縣（22例），南投縣（10例），金門縣（5例），嘉義縣（4例），嘉義市（2例），澎湖縣及連江縣（各1例）。相關疫情調查持續進行中，各縣市也陸續公布足跡，目前有公布的如下：

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●基隆市

●新北市

新北市政府已表明，目前社區感染呈多點傳播，確診數達千人後便不再公布足跡。雖然不再公布足跡，但已啟動輕症居家照護計畫，強調所有防疫工作持續進行。

●台北市

台北市長柯文哲宣布，台北市不再公布足跡，且不再發送細胞簡訊採檢，強調台北市防疫戰術要改變，只求傳染擴張速度不要太快，並且已經放棄清零，所以將疫調規模縮小。

●桃園市

●新竹縣

●新竹市

●苗栗縣

●台中市

截稿前尚未公布今日足跡。

●彰化縣

●南投縣

●雲林縣

●嘉義縣

●嘉義市

今日無公共足跡史。

●台南市

●高雄市

●屏東縣

●宜蘭縣

●花蓮縣

●台東縣

●澎湖縣

●金門縣

截稿前尚未公布今日足跡。

●連江縣