　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

1年3次！中油林園廠深夜火警釀空污　環保局出手開罰67.5萬

▲▼中油林園廠。（圖／翻攝自google map）

▲中油林園廠。（圖／翻攝自google map）

記者賴文萱／高雄報導

中油林園廠21日深夜傳出火警，據了解，疑似是該廠四輕組設備乙烯精餾塔旁發電機爆炸，波及精餾塔管線起火燃燒。所幸火勢5分鐘內由廠方自行撲滅，不過，火警瞬間造成大量粒狀污染物逸散至大氣中，這已是1年內的第3次，高雄市環保局將依違反空污法32條規定裁處67.5萬元罰鍰。

高市環保局昨深夜接獲中油林園廠火警消息，立即派人員進廠稽查，廠方表示，疑似該廠四輕組設備乙烯精餾塔旁發電機爆炸，波及精餾塔管線起火燃燒，該事故火勢5分鐘內自行撲滅。

事後環保局調閱監視器發現，發生過程瞬間產生大量粒狀污染物逸散至大氣中，查該廠這次污染事件為1年內第3次，將依違反空污法32條規定裁處67.5萬元罰鍰。

事實上，中油林園廠有多次違規紀錄，去年8月17日發生芳香烴製造程序（M23）檢測設備元件揮發性有機物洩漏濃度，結果1個設備元件洩漏淨檢值超標，依違反空氣污染防制法第20條第1項規定，裁罰450000元。

另外，去年12月20日也被發現林園廠大修，塔槽進行柵隔板焊接作業，於切割柵隔板時火星掉落，使保冷材起火燃燒，致產生明顯粒狀污染物（黑煙）散布於空氣中，造成污染，依法裁罰225000元。
 

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►598元就能幫沙發換新衣！

ET快訊
身分證對中6字母！　欣葉「新開幕吃到飽」打5折
陳志強母病逝！曾智希鬆口她「生前期待」　婚事進度曝
快訊／徐若瑄5／7小巨蛋確定不唱了！　開放退票
LIVE／本土今傳破3700例　北市第一槍！國高中下周不到校
快訊／北市國高中下週免到校　國小沒納入原因曝光
新北6P情侶夫妻大亂鬥！　2對鬧離婚分手下場慘
月底恐單日萬人確診！　「保命App神器」快先下載
醫示警1族群「這一波可能很難躲過」：大浪來了要抓緊
遭「腳交千金」逼聞腳！司機現身說話了　警一招準備對付她
快訊／今本土傳飆破3700例！　陳時中14:00說明
快訊／彰化市長確診 　公所緊急關閉全員採檢中
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

阿北天氣熱好愛睏　車停路邊躺草叢呼呼大睡...嚇壞路人

神秘十大鬼屋林開郡洋樓內部曝　好萊塢《聖保羅砲艇》曾取景

全國檢察長5月將調動　29人有意角逐預賽名單曝光

1年安排49人遊柬埔寨！買診斷證明詐保　仲介爽賺黑錢開賓士

4位總統8次特赦這些人！阿扁官司連爆前　特赦白米炸彈客等22人

人夫摩鐵開趴狂歡　辣妹酒醉隔壁房休息...他半夜開門硬上

夫入獄人妻直播叫賣累癱　好友關心「爬上床」...2度性侵下場曝

交換伴侶6P拆兩對　小王遭偷拍怒求償5百萬法院竟只判賠這數字

1年3次！中油林園廠深夜火警釀空污　環保局出手開罰67.5萬

獨／特戰士官優等考績曝！2槍轟爆高利貸討債人　軍方啟動調查

孫協志約夏宇童泡湯「被撲倒」閃爆　脫口「行房」她羞：對我有什麼目的！

光腳丫踩計程車椅背被勸說　女抬腳逼司機聞：香不香？

汪討食失敗竟噴「三字經」　爸嚇傻質問：媽媽教的？

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

外景節目到牧場遇乳牛撒嬌　狂咬燈光師袖子：陪我玩！

金宇彬丟直球：我們交往吧！　韓志旼「不用考慮」主動衝過去Kiss

本土狂飆2969例再創新高！　境外增89例、新北破千例

長輩參加金孫性別揭曉趴　不懂規則！狂研究牆上殘骸

老闆送小菜、客人搶付錢　韓妞彰化旅行狂被請客！

驚人！耳洞長8.6公分　耳垂能塞入拳頭大飾品

阿北天氣熱好愛睏　車停路邊躺草叢呼呼大睡...嚇壞路人

神秘十大鬼屋林開郡洋樓內部曝　好萊塢《聖保羅砲艇》曾取景

全國檢察長5月將調動　29人有意角逐預賽名單曝光

1年安排49人遊柬埔寨！買診斷證明詐保　仲介爽賺黑錢開賓士

4位總統8次特赦這些人！阿扁官司連爆前　特赦白米炸彈客等22人

人夫摩鐵開趴狂歡　辣妹酒醉隔壁房休息...他半夜開門硬上

夫入獄人妻直播叫賣累癱　好友關心「爬上床」...2度性侵下場曝

交換伴侶6P拆兩對　小王遭偷拍怒求償5百萬法院竟只判賠這數字

1年3次！中油林園廠深夜火警釀空污　環保局出手開罰67.5萬

獨／特戰士官優等考績曝！2槍轟爆高利貸討債人　軍方啟動調查

張書偉、蘇晏霈PCR出爐！5天前和楊銘威「無罩合影」出席開鏡

紅衣男遭逼車倒地受傷 氣到持水果刀相向辯「叫他離開並未揮刀」

張忠謀重申赴美製造成本高　陸行之：可能是給台積電更改計畫台階下

新人狂發問！老鳥曝職場守則「3字回應」　千人唾棄：真心換絕情

「警察是你的眼」視障女搖晃外出購物　東港警主動熱心助一把

阿北天氣熱好愛睏　車停路邊躺草叢呼呼大睡...嚇壞路人

明水路養蚊店面突開百萬求租　房東竟是美妝品大亨

他補牙竟把「鑽針」吸進去　驚悚照曝光！深嵌肺部4天沒感覺

中年師患媽媽手「邊寫黑板邊哭」　醫師紅繩懸吊訓練有效改善

一餐狂吃3000大卡！妙齡女擁鵝蛋臉卻有「超肥啤酒肚」

社會熱門新聞

小姐喝到吐　他撿屍不成拿了手機就跑

特戰士官行刑式開2槍　航特部回應了

遭「腳交千金」逼聞腳　司機現身說話了

脫罩哈菸嗆警「你很大吼」　和美鎮長開罰

華視2名導播招認「共軍襲台」疏忽出包

開啟Google Maps定位老公　新婚妻慘了

特戰士官朝「錢莊男」連開2槍丟包

借20萬還超過15倍！士官找錢莊拚生死開他2槍

腳交千金很「傲嬌」　被載到警局還不肯下車

大貨車司機國道亂丟　特斯拉遭雪花攻擊

即／男頭部中彈倒福和橋下　兇嫌竟是陸軍航特部士官

台北看守所5人犯確診　戒護送醫

快訊／腳交千金伸腿逼聞：香不香？司機氣炸開吉了

雲林26歲騎士倒臥草叢死亡　家屬悲慟認屍求真相

更多熱門

相關新聞

加油再等等　下周汽柴油每公升零售價擬再降0.3元

加油再等等　下周汽柴油每公升零售價擬再降0.3元

用車族福音來了！油價專家今（22）日預估，雖然國際油價持續上漲，受惠於油價平穩措施，下周國內汽柴油每公升零售價可望分別下降0.3元，提醒民眾加油不妨再等等，才能為自己省點荷包。

即／／中油大林廠爆命案　潛水作業員詭異亡

即／／中油大林廠爆命案　潛水作業員詭異亡

三接工作船擱淺藻礁受損　監察院糾正中油

三接工作船擱淺藻礁受損　監察院糾正中油

中油首座碳中和加油站獲國際認證　拚2050淨零碳排

中油首座碳中和加油站獲國際認證　拚2050淨零碳排

快訊／汽油明起降價0.2元「加油等等」　柴油每公升降0.3元 

快訊／汽油明起降價0.2元「加油等等」　柴油每公升降0.3元 

關鍵字：

中油中油林園廠高雄市環保局

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北市國高中下周免到校上課　遠距教學因應疫情演練

腳交千金豪奢行程曝　還原崩潰9公里

存摺「沒補登會怎樣？」　網揭1功用太重要

陳志強悲痛道別母親「下輩子再當妳兒子」

委員不顧大樓糞水狂噴　「兒子要洗澡」強行開水毀鄰

3劑疫苗新制今上路　5QA一次看

深夜版九天玄女！　高跟鞋妹迷跪信義區拍貼機

自認長得正身材又辣！她開4.6億聘金找對象

快訊／華視陳郁秀、陳雅琳確定卸任

快訊／蔡英文首度特赦國軍將士韓豫平、張淯森　拿演習加菜金宴客無罪

新冠流感化　專家：1類人免匡列居隔

遇「腳交千金」司機EQ驚人　見這1幕網跪了

國小姊妹染疫休克　醫院沒病房竟說：妳們先回家

今起24類場所工作人員「打3劑」才能進出！6大QA一次看

主播富豪尪下藥「輪流侵犯女大生」事後塞3600萬…全網氣炸

更多

最夯影音

更多
孫協志約夏宇童泡湯「被撲倒」閃爆　脫口「行房」她羞：對我有什麼目的！

孫協志約夏宇童泡湯「被撲倒」閃爆　脫口「行房」她羞：對我有什麼目的！
光腳丫踩計程車椅背被勸說　女抬腳逼司機聞：香不香？

光腳丫踩計程車椅背被勸說　女抬腳逼司機聞：香不香？

汪討食失敗竟噴「三字經」　爸嚇傻質問：媽媽教的？

汪討食失敗竟噴「三字經」　爸嚇傻質問：媽媽教的？

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

龍蝦大螯夾力挑戰！　Nokia神機屹立不搖

外景節目到牧場遇乳牛撒嬌　狂咬燈光師袖子：陪我玩！

外景節目到牧場遇乳牛撒嬌　狂咬燈光師袖子：陪我玩！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面