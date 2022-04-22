1年3次！中油林園廠深夜火警釀空污　環保局出手開罰67.5萬

▲中油林園廠。（圖／翻攝自google map）

記者賴文萱／高雄報導

中油林園廠21日深夜傳出火警，據了解，疑似是該廠四輕組設備乙烯精餾塔旁發電機爆炸，波及精餾塔管線起火燃燒。所幸火勢5分鐘內由廠方自行撲滅，不過，火警瞬間造成大量粒狀污染物逸散至大氣中，這已是1年內的第3次，高雄市環保局將依違反空污法32條規定裁處67.5萬元罰鍰。

高市環保局昨深夜接獲中油林園廠火警消息，立即派人員進廠稽查，廠方表示，疑似該廠四輕組設備乙烯精餾塔旁發電機爆炸，波及精餾塔管線起火燃燒，該事故火勢5分鐘內自行撲滅。

事後環保局調閱監視器發現，發生過程瞬間產生大量粒狀污染物逸散至大氣中，查該廠這次污染事件為1年內第3次，將依違反空污法32條規定裁處67.5萬元罰鍰。

事實上，中油林園廠有多次違規紀錄，去年8月17日發生芳香烴製造程序（M23）檢測設備元件揮發性有機物洩漏濃度，結果1個設備元件洩漏淨檢值超標，依違反空氣污染防制法第20條第1項規定，裁罰450000元。

另外，去年12月20日也被發現林園廠大修，塔槽進行柵隔板焊接作業，於切割柵隔板時火星掉落，使保冷材起火燃燒，致產生明顯粒狀污染物（黑煙）散布於空氣中，造成污染，依法裁罰225000元。

