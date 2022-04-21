東港婦急匯25萬助友人投資　東港警及時阻詐

▲東港警分局東港派出所警員黃光輝、張博任及時阻止蘇婦被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港鎮蘇姓婦人接獲友人來電要匯款25萬元投資，農會人員查覺有異報警，警方趕往了解提醒她遇到「假交友真詐財」詐騙手法，讓她驚覺受騙，保住她血汗錢，臨走前一再向警方道謝。

東港警分局東港派出所警員黃光輝、張博任等2員，於4月20日中午12時30分許執行巡邏務時，接獲轄區東港鎮農會下廍分部通報，有民眾疑似遭詐騙。

警方趕到，蘇姓婦人接獲佯稱友人來電，以要投資為由，要蘇女匯款新臺幣25萬元至台中市和平區農會帳戶內，經警方查看對話紀錄及農會行員耐心向她解釋為典型的「假交友(投資詐財)」詐騙手法後，她始知遇到詐騙，打消匯款念頭，成功保住新臺幣25萬元。

警方表示，執行打詐、防詐任務從不間斷，由於平日與銀行、超商等建立完善的防詐通報機制（建立金融、超商LINE羣組友善通報網），機警的行員察覺該民眾異狀，立即聯繫所轄派出所員警到場處理，成功攔阻這起詐騙案。

東港警分局呼籲，詐騙手法層出不窮、日益翻新，民眾如果未注意求證很容易落入詐騙集團的話術，如接獲自稱是親朋好友欲投資或需協助提供帳戶，務必提高警覺，請遵循「冷靜」思緒、「查證」虛實、「報警」處理的防詐騙三步驟，絕對不要隨便聽從匯款，並多方查證，多一分警惕、少一分損失，防杜所有詐騙犯罪，保護自己的財產。