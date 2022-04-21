　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

東港婦急匯25萬助友人投資　東港警及時阻詐

▲東港警分局東港派出所警員黃光輝、張博任及時阻止蘇婦被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港警分局東港派出所警員黃光輝、張博任及時阻止蘇婦被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港鎮蘇姓婦人接獲友人來電要匯款25萬元投資，農會人員查覺有異報警，警方趕往了解提醒她遇到「假交友真詐財」詐騙手法，讓她驚覺受騙，保住她血汗錢，臨走前一再向警方道謝。

▲東港警分局東港派出所警員黃光輝、張博任及時阻止蘇婦被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

東港警分局東港派出所警員黃光輝、張博任等2員，於4月20日中午12時30分許執行巡邏務時，接獲轄區東港鎮農會下廍分部通報，有民眾疑似遭詐騙。

警方趕到，蘇姓婦人接獲佯稱友人來電，以要投資為由，要蘇女匯款新臺幣25萬元至台中市和平區農會帳戶內，經警方查看對話紀錄及農會行員耐心向她解釋為典型的「假交友(投資詐財)」詐騙手法後，她始知遇到詐騙，打消匯款念頭，成功保住新臺幣25萬元。

警方表示，執行打詐、防詐任務從不間斷，由於平日與銀行、超商等建立完善的防詐通報機制（建立金融、超商LINE羣組友善通報網），機警的行員察覺該民眾異狀，立即聯繫所轄派出所員警到場處理，成功攔阻這起詐騙案。

東港警分局呼籲，詐騙手法層出不窮、日益翻新，民眾如果未注意求證很容易落入詐騙集團的話術，如接獲自稱是親朋好友欲投資或需協助提供帳戶，務必提高警覺，請遵循「冷靜」思緒、「查證」虛實、「報警」處理的防詐騙三步驟，絕對不要隨便聽從匯款，並多方查證，多一分警惕、少一分損失，防杜所有詐騙犯罪，保護自己的財產。

►這咖「德國製鐵鍋」讓你一秒變神廚！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
快訊／「腳交千金」逼聞腳掌：香不香？　司機氣炸開吉了
粿粿爆退出《全明星4》！　台上淚崩告別
快訊／基隆死亡車禍！　大學生逆撞公車不治
快訊／周玉蔻確診！　陳時中回應了
快訊／台中警衝阿妹演唱會確診！　連上5天班
老公智商140+我顏值高！　36歲仙女媽「13年狂生7胎」
快訊／大谷翔平16上16下、狂飆12K！　寫百年紀錄
快訊／台中今傳破百確診！　上百受刑人緊急快篩
首位院長黃弘孟確診！　議員郭昭巖遭居隔
快訊／周玉蔻確診！　PCR檢測陽性
烏克蘭多20架戰機即戰力！　美國防部：數量比3周前多
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

東港婦急匯25萬助友人投資　東港警及時阻詐

美福倉儲火災賠償約千萬　自救會怒批把南崁人當次等公民

呂玉玲宣布參選桃園市長！羅智強送花籃　邱奕勝、魯明哲給祝福

母親節必備標配「蛋糕」　饗賓餐旅全素、泰奶等口味蛋糕討好媽媽

煩惱如何慶祝母親節？　郭信良議長邀到台南市議會看表演

不忍孤鳥王宣貿獨自參戰　雙律師最後關頭替「安全帽」站台

台南之光全國楷模　黃偉哲嘉勉6位全國模範勞工

中橫公路土石坍落車道　警快速擺設三角錐警示防災害

疫情期助防菌抗疫好物　關山小弟無償製作「小鎮藏寶圖」

台南麻豆消防分隊妙手回春　鬼門關救回民眾

李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期

薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

護瓜大聯盟！西瓜產季防小偷　警帶爺奶組「蜈蚣陣」超霸氣

顏佑庭不會切番茄...楊銘威：你才是少爺　鬼鬼被催著急喊「我又不是雞」XD

回家遭黑汪全身式緊貼狂聞　姐坦白：有到收容所抱狗啦

店員拍手嗨唱「分手快樂」　離婚男摀臉求饒：好了好了

《棒棒堂》威廉西屯登記結婚！　緊靠卓君澤…曝婚宴、做人進度

小S教小孩「以身作則」受夠了：演不下去！　生完許老三放飛做自己「難怪她變這樣」

東港婦急匯25萬助友人投資　東港警及時阻詐

美福倉儲火災賠償約千萬　自救會怒批把南崁人當次等公民

呂玉玲宣布參選桃園市長！羅智強送花籃　邱奕勝、魯明哲給祝福

母親節必備標配「蛋糕」　饗賓餐旅全素、泰奶等口味蛋糕討好媽媽

煩惱如何慶祝母親節？　郭信良議長邀到台南市議會看表演

不忍孤鳥王宣貿獨自參戰　雙律師最後關頭替「安全帽」站台

台南之光全國楷模　黃偉哲嘉勉6位全國模範勞工

中橫公路土石坍落車道　警快速擺設三角錐警示防災害

疫情期助防菌抗疫好物　關山小弟無償製作「小鎮藏寶圖」

台南麻豆消防分隊妙手回春　鬼門關救回民眾

親女同事手背3秒挨告性騷　他辯「西方親手禮」判拘25天

周玉蔻確診！李秉穎昨天才上節目　還去開ACIP兒童疫苗會議

台北車站附近3小時5起縱火案他幹的　街友竟稱「心情不好」

快訊／「腳交千金」伸腿逼聞腳掌：香不香？司機氣炸開吉了

籃網搞砸17分領先　塞爾提克坦圖領軍季後賽2連勝

專家估「趨緩前死亡人數」！嘆：大家可能沒想過共存的風險

大咖女歌手臨盆倒數「目睹男友被捕」！警方證實…挺孕肚回國近況曝

街口投信人事異動　董座王律傑辭任

立委要求一週內提校園快篩SOP指引　教長：與指揮中心討論

「追加劑」為何不叫第3、第4劑？醫師一圖解答　網狂道謝：長知識

手術後狂被問變性能懷孕嗎 跨性別正妹：Baby住胃壁？

地方熱門新聞

美福倉儲火災賠償約千萬　自救會怒批

呂玉玲宣布參選桃園市長　羅智強送花籃

饗賓餐旅全素、泰奶口味蛋糕　討好媽媽

郭信良議長邀到台南市議會看表演

青埔週邊小學總量管制　抽中入學籤「祖上積德」

生人迴避！彰化社頭20日晚「送肉粽」 路線曝光

刑警之友會慰勉刑大辛勞

大甲媽回鑾攤販哀：遊客少了7成

媽祖起駕　地瓜球雪乳闆娘怨「人潮明顯少」

台南麻豆消防分隊成功搶命

台南4月份維持現行防疫措施

台南學甲警科技護瓜

連千毅與鳳梨叔鼠同台為粉絲簽名

中橫公路土石坍落車道　警擺設三角錐警示

更多熱門

相關新聞

被美女誇好高興！狗上警車陪巡邏

被美女誇好高興！狗上警車陪巡邏

「本周我最毛」在周末提供毛毛小品短文，分享寵物、動物日常，帶您一秒瀏覽毛孩那些事，不管有沒有養寵物，都期盼能為大家在假日小充電，轉換成上班日的大能量。同時也歡迎到《有點毛毛的》社團投稿萌寵圖文和影音，你家毛孩就有機會上寵物雲喔！版規全文請點我。

銀行搞錯帳戶多出1767萬！她反被告上法庭GG

銀行搞錯帳戶多出1767萬！她反被告上法庭GG

高雄移民署向新住民宣導防詐撇步

高雄移民署向新住民宣導防詐撇步

阿北煮午餐忘關火就上床　屏東警破屋救人

阿北煮午餐忘關火就上床　屏東警破屋救人

1500元收購SIM卡　人頭集團幫詐4000萬

1500元收購SIM卡　人頭集團幫詐4000萬

關鍵字：

東港警察銀行農會詐騙

讀者迴響

熱門新聞

仙女媽13年狂生7胎！稱不想浪費好基因

「時緊時鬆破時鐘」下聯怎對？他神回網全叫好

丟丟妹剪掉招牌厚瀏海！　「耳下3cm短髮」新造型美翻網

台中「腳交千金」踩特斯拉椅背！暴走逼司機聞腳掌：香不香

2歲童重症亡！柯文哲「1動作」PTT刷一排狂讚：真指揮官

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

1篇靠北網文曝「教育界小豬」劈腿　正宮大反擊

本土+2386！身邊有確診者？　輸入手機號碼秒查

剩10天單日恐破萬　醫曝1時間更危險

「6大常備藥品」爆缺貨！普拿疼、小孩退燒糖漿買不到

明雨擴全台　下周恐有颱風？氣象局回應了

肥蟲狂啃傢俱3年「他放路邊繼續養」！下場崩潰

網列「9大囤糧備貨清單」引熱議

快訊／周玉蔻確診！　PCR檢測陽性

「對社交沒興趣」星座 Top 3

更多

最夯影音

更多
李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期

李燕確診開直播報平安：像重感冒10倍　「從來沒想過」查防疫保單已過期
薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

薔薔太敢做自己「被自己嚇到」　曾抗拒進入《黑澀會》「這節目很丟臉」

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

上海封城請老婆幫理髮　指導30分鐘竟變大光頭

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

李榮浩「同框楊丞琳」害羞了＞／／＜　和陳立農跳BLACKPINK舞畫風超不同

護瓜大聯盟！西瓜產季防小偷　警帶爺奶組「蜈蚣陣」超霸氣

護瓜大聯盟！西瓜產季防小偷　警帶爺奶組「蜈蚣陣」超霸氣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面