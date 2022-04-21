難預約！打莫德納「要等到下禮拜」她心累　眾狂嗆曝台人1心態





▲想打疫苗卻一劑難求。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

台灣連續多日本土確診破千例，不過現在多數人都打過疫苗，即使確診也只是輕症，許多未打滿3劑疫苗的人，也因此紛紛上網預約施打，加上指揮中心日前宣布，參加進香團、旅行團以及健身房場所須打滿3劑疫苗，導致現在一劑難求，一名女網友表示，現在打疫苗要排到下星期，勸大家手腳要快，卻遭到網友砲轟。

原PO在PTT發文，最近本土疫情升溫，確診人數暴多，「大家又在搶疫苗了」，由於現在1922沒有開放，預約施打疫苗變得更難，「以我家最近的台北市立陽明醫院，要打莫德納疫苗已經排到下星期了，預約到已經接近200號了」，勸大家手腳要快，否則就沒有疫苗可以打了。

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貼文一出，許多網友忍住在底下砲轟，「我阿公常說台灣人的死人性就是不見棺材不落淚」、「大部分都早就打完了吧，現在才在搶的是？」「3月底去診所打第三劑只有我一個人」、「笑死，前陣子還有放到快過期沒人打」、「之前有貨就不打啊」、「不想打就要堅持到底啊 ，幹嘛搶」、「之前不乖乖打，呵呵」。

事實上，指揮官陳時中曾表示，疫苗覆蓋率是這波疫情的重要抗病毒手段，希望大家能打疫苗。而根據統計，目前COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑為84.24%、第2劑79.49%、基礎加強劑接種率0.85%、追加劑接種率為55.99%。

▼網友留言狂酸。（圖／翻攝自PTT）