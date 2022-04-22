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揪團了！拿坡里超狂「1公斤腿排桶」下殺開吃　還有全新台味小吃

▲▼拿坡里「1公斤腿排桶」。（圖／業者提供）

▲拿坡里「1公斤腿排桶」限時開吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

1公斤炸雞桶來了！人氣速食品牌「拿坡里」宣布推出超狂「1公斤腿排桶」，腿排裹上義式炸雞粉現點現炸，每一口都是罪惡微辣滋味，滿足到不行，即日起至5月30日可是有下殺73折優惠價等吃；另，同步推出古早味點心「香腸+糯米腸」，神還原夜市必吃小吃「大腸包小腸」，同樣也能用嚐鮮價爽嗑一波，趕緊衝了。

▲▼拿坡里「1公斤腿排桶」。（圖／業者提供）

▲1公斤炸雞爽用不到270元就能吃到。

▲▼拿坡里推古早味新品「腸腸在一起」。（圖／業者提供）

▲同步搶吃最新古早味「腸腸在一起」組合。

拿坡里打造超大份量「1公斤腿排桶」限定組合，腿排裹上義式炸雞粉後現點現炸，大口咬下的微辣口感超級過癮，即日起於全門市正式開賣，且至5月30日前整整1公斤炸雞還下殺73折，只要269元就能爽吃，肉肉控可不能放過。

同步推出全新古早味組合「腸腸在一起（蔥香蒜辣）」，神還原台灣夜市經典美食，特地選用新東陽後腿肉香腸搭配特製糯米腸，接著拌入香蔥、香蒜、乾辣椒粒現點現炸，鹹香又涮嘴，肯定也要搶嚐鮮。

▲▼頂呱呱炸雞花。（圖／業者提供）

▲頂呱呱炸雞花限時回歸。（圖／業者提供）

另，頂呱呱期間限定、以炸雞組成的「炸雞花」也重磅回歸了，今年特意選用「藍黃撞色」作為主色系，簡約又大方，並將經典原味雞腿、呱呱包、阿勇雞塊、地瓜薯條以花束桶方式進行包裝，捧著整束香噴噴的炸雞花走在路上，肯定超吸睛，且提供2種限定組合選擇，包括單人餐「真心炸雞花」下殺87折、雙人餐「情話綿綿」下殺76折，即日起至5月31日於全門市限時開賣，外送平台也買得到，鐵粉不能再錯過。

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