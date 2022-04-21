女在墾丁被匡列…遭限「5小時回家」否則罰100萬　指揮中心回應了

▲被匡列的女子表示桃園衛生局的「通知內容」讓她相當傻眼。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

台灣本土確診數狂飆，許多民眾也因接觸確診者而收到隔離通知。但日前有民眾指控，表示自己接到匡列電話時人在墾丁，但致電的桃園市衛生局人員卻要她「5小時內返回居住地，否則將開罰」，女子指出，由於她不能搭大眾運輸，只能選擇要價1萬2的防疫計程車，氣得直呼：「一切都很不合理！」

據《TVBS》報導，遭匡列的女子指出，她接到電話時人在距離桃園家中400多公里遠的墾丁出差，且因當地在當時沒有防疫旅館可以投宿，加上不能搭乘大眾運輸工具，因此只能選擇搭防疫計程車返回桃園，且桃園市衛生局人員態度相當強硬，沒給任何指引就要她盡快回來，否則將會開罰20到100萬元。

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女子透露，防疫計程車不是想搭就有，但安排計程車的衛生局電話卻打不通，讓女子相當無奈，「想問這5個小時的期限是誰訂的」，並痛批防疫人員從通知、指引以及強調開罰的行為「一切都很不合理」，怎麼也沒想到想回家還得先掏1萬2，且這錢之後要由誰支付？

對此，桃園市衛生局表示「這一切可能是誤會」，副局長蘇柏文指出，據初步瞭解後，認為應該是工作人員與民眾溝通時產生誤會。指揮中心發言人莊人祥也表示，若民眾無法立刻回到居住地，其實可以連繫當地衛生局，請他們協助安置到旅館隔離。

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